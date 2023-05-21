Жители Тагила помогли потерявшейся 90-летней бабушке вернуться домой

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Это произошло поздним вечером 17 мая. Бабушка вышла из дома и заблудилась в районе Ленинградского проспекта. Об этом родственники пожилой дамы поделились в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
По словам внучки женщины, напуганная бабушка попросила помощи, чтобы добраться до дома, у случайных прохожих. Парни не отказали ей в помощи, вызвали и оплатили такси до дома.
Бабушка в целости и сохранности. Есть еще благородные и милосердные люди! — сказала тагильчанка.