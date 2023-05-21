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Жители Тагила помогли потерявшейся 90-летней бабушке вернуться домой

21 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неравнодушные молодые люди помогли 90-летней женщине добраться до дома. Она вышла из дома и потерялась.

Это произошло поздним вечером 17 мая. Бабушка вышла из дома и заблудилась в районе Ленинградского проспекта. Об этом родственники пожилой дамы поделились в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

По словам внучки женщины, напуганная бабушка попросила помощи, чтобы добраться до дома, у случайных прохожих. Парни не отказали ей в помощи, вызвали и оплатили такси до дома.

Бабушка в целости и сохранности. Есть еще благородные и милосердные люди! — сказала тагильчанка.
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#Елена Озерова#Бабушка#Потерялась#Пенсионерка#Общество#Нижний Тагил
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