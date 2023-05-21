Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в убийстве случайного прохожего

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Известно, что в тот вечер женщина пила пиво у себя дома, как вдруг ей захотелось шоколадку — она оправилась в магазин за ней. А когда возвращалась обратно, обратила внимание на шумного прохожего. Он тоже пил пиво. Они поссорились, и женщина высказала ему, что ей неприятно, как он шумит и ругается матом, сообщили в СУ СК.
Далее женщина решила убить его — зашла домой, выложила шоколад, нашла самый большой кухонный нож и вновь вышла на улицу. Далее она нанесла пьяному мужчине несколько ран. Он скончался.
После злоумышленница позвонила в полицию и сказала, что стала свидетельницей преступления — якобы какая-то блондинка заколола прохожего и убежала.
Прибывшие стражи порядка первым делом стали опрашивать звонившую. Она же и стала главным фигурантом дела. После она во всем призналась и написала явку с повинной.
В результате 35-летнюю женщину признали виновной по статье «Убийство». Ей назначили наказание — 9 лет 2 месяцев колонии общего режима.