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Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в убийстве случайного прохожего

21 мая 2023, 15:41
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Жительница Нижнего Тагила возвращалась домой в пьяном виде и убила шумного прохожего. Это произошло в ночь с 6 на 7 августа 2020 года.

Известно, что в тот вечер женщина пила пиво у себя дома, как вдруг ей захотелось шоколадку — она оправилась в магазин за ней. А когда возвращалась обратно, обратила внимание на шумного прохожего. Он тоже пил пиво. Они поссорились, и женщина высказала ему, что ей неприятно, как он шумит и ругается матом, сообщили в СУ СК.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Далее женщина решила убить его — зашла домой, выложила шоколад, нашла самый большой кухонный нож и вновь вышла на улицу. Далее она нанесла пьяному мужчине несколько ран. Он скончался.

После злоумышленница позвонила в полицию и сказала, что стала свидетельницей преступления — якобы какая-то блондинка заколола прохожего и убежала.

Прибывшие стражи порядка первым делом стали опрашивать звонившую. Она же и стала главным фигурантом дела. После она во всем призналась и написала явку с повинной.

В результате 35-летнюю женщину признали виновной по статье «Убийство». Ей назначили наказание — 9 лет 2 месяцев колонии общего режима.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Прохожий#Убийство#Шоколадка#Пиво#Криминал
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