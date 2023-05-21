Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в убийстве случайного прохожего

Известно, что в тот вечер женщина пила пиво у себя дома, как вдруг ей захотелось шоколадку — она оправилась в магазин за ней. А когда возвращалась обратно, обратила внимание на шумного прохожего. Он тоже пил пиво. Они поссорились, и женщина высказала ему, что ей неприятно, как он шумит и ругается матом, сообщили в СУ СК.