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30-градусная жара придет в Нижний Тагил на всю неделю

22 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
Жаркая погода до +30 градусов в Нижнем Тагиле прогнозируется Гисметео 22-28 мая 2023 года.

Так, 22 мая в городе температура воздуха будет доходить днем до +25 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер до 6 метров в секунду. Во вторник ночью будет +9 градусов, а днем температура повысится до +28 градусов. Осадки не прогнозируются, погода ожидается ясной.

В среду, 24 мая, столбики термометров в ночное время будут достигать +10 градусов, а днем +30 градусов. Погода прогнозируется малооблачной, без осадков. В четверг ночью температура будет +11 градусов, а в дневное время +30. Также в этот день ожидается облачность.

В пятницу дневная температура будет сохраняться на уровне +30 градусов, а ночью поднимется до +12 градусов. Та же ночная температура прогнозируется и в субботу, 27 мая. А днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

В воскресенье ночью температура повысится ещё на один градус — до +13. А днем, наоборот, на один градус снизится — до +31 градуса.

Напомним, в начале этой недели в Свердловской области прогнозируются осадки в виде дождя и грозы.

Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Теплая погода#Прогноз погоды#Гисметео#Жара#Температура воздуха#Природа
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