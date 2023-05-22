Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Так, 22 мая в городе температура воздуха будет доходить днем до +25 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер до 6 метров в секунду. Во вторник ночью будет +9 градусов, а днем температура повысится до +28 градусов. Осадки не прогнозируются, погода ожидается ясной.
В среду, 24 мая, столбики термометров в ночное время будут достигать +10 градусов, а днем +30 градусов. Погода прогнозируется малооблачной, без осадков. В четверг ночью температура будет +11 градусов, а в дневное время +30. Также в этот день ожидается облачность.
В пятницу дневная температура будет сохраняться на уровне +30 градусов, а ночью поднимется до +12 градусов. Та же ночная температура прогнозируется и в субботу, 27 мая. А днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов.
В воскресенье ночью температура повысится ещё на один градус — до +13. А днем, наоборот, на один градус снизится — до +31 градуса.
Напомним, в начале этой недели в Свердловской области прогнозируются осадки в виде дождя и грозы.