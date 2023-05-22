В среду, 24 мая, столбики термометров в ночное время будут достигать +10 градусов, а днем +30 градусов. Погода прогнозируется малооблачной, без осадков. В четверг ночью температура будет +11 градусов, а в дневное время +30. Также в этот день ожидается облачность.