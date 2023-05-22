40 тысяч рублей получит семья из Верхотурья за укус уличной собаки

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Деньги должна будет выплатить администрация муниципалитета в пользу покусанного подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что в апреле этого года подросток и его мама были около кафе в центре города. В какой-то момент уличный пес подбежал к мальчику и укусил его за левую руку.
В последствии семья через прокуратуру потребовала от администрации компенсацию. Суд встал на их сторону и потребовал с мэрии выплатить 40 тысяч рублей.