TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

40 тысяч рублей получит семья из Верхотурья за укус уличной собаки

22 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI
Компенсацию в размере 40 тысяч рублей выплатят семье из Верхотурья за то, что в апреле ребенка укусила уличная собака.

Деньги должна будет выплатить администрация муниципалитета в пользу покусанного подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что в апреле этого года подросток и его мама были около кафе в центре города. В какой-то момент уличный пес подбежал к мальчику и укусил его за левую руку.

В последствии семья через прокуратуру потребовала от администрации компенсацию. Суд встал на их сторону и потребовал с мэрии выплатить 40 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловчанка рассказала о состоянии дочери после укуса собаки в питомнике ПолевскогоВ Полевском возбуждено уголовное дело после укуса собакой ребенка
#Елена Озерова#Собака#Укус#Деньги#Суд#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Сегодня, 07:07
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Сегодня, 04:21
55 нарушений за 6 лет: итоги проверок в агрокомплексе «Горноуральский» под Тагилом
Сегодня, 09:34
Дым столбом: 22 мая в НМУ Нижний Тагил накрыло смогом
Сегодня, 03:15
Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
Сегодня, 08:16
На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области
Сегодня, 09:22