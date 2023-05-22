500 пострадавших от пожара семей из Свердловской области получили гуманитарную помощь

Posted 22 мая 17:20
Published 22 мая 17:20
Modified 22 мая 17:20
Updated 22 мая 17:20
Так, жителям Сосьвы и других населенных пунктов региона были переданы новые стиральные машины и холодильники, пищевые продукты, средства гигиены, постельное белье, лекарства, электроплитки и другие вещи, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда Святой Екатерины.
В целом объем гуманитарной помощи пострадавшим превысил 50 тонн. Всего погорельцам было передано 205 холодильников и 205 стиральных машин.
Напомним, массовые пожары в населенных пунктах Свердловской области разгорелись в апреле 2023 года. Так, 25 апреля произошел пожар в Сосьве, в результате которого сгорело более сотни жилых домов, а в поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов.