500 пострадавших от пожара семей из Свердловской области получили гуманитарную помощь

Напомним, массовые пожары в населенных пунктах Свердловской области разгорелись в апреле 2023 года. Так, 25 апреля произошел пожар в Сосьве, в результате которого сгорело более сотни жилых домов, а в поселке Таежный огонь уничтожил более 20 домов.