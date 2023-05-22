Кроме того, в свинокомплексе были выявлены проблемы с организацией предрейсовых медосмотров водителей: их проводил медицинский работник без специальной лицензии. Еще на самом производстве не был организован пост оказания первой помощи с телефонной связью. Помимо этого, сотрудники с трудовым стажем более 5 лет не прошли психиатрическое освидетельствование, но были допущены к работе.