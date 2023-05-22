Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В мае 2017 года агрокомплексом руководил Сергей Миков. Проверка инспекцией труда в этот период выявила 7 нарушений Трудового кодекса РФ. В частности, большой пласт недостатков касался неправильного заполнения трудовых книжек сотрудников, организации отдыха и оплаты. Проверка табелей учета выявила то, что водите агрокомплекса «Горноуральский» работали больше установленной нормы, а оплата работы сверх нормальной продолжительности им произведена не была.
Кроме того, в свинокомплексе были выявлены проблемы с организацией предрейсовых медосмотров водителей: их проводил медицинский работник без специальной лицензии. Еще на самом производстве не был организован пост оказания первой помощи с телефонной связью. Помимо этого, сотрудники с трудовым стажем более 5 лет не прошли психиатрическое освидетельствование, но были допущены к работе.
Не представлены решения врачебных психиатрических комиссий на данных работников, свидетельствующие о пригодности работников по состоянию психического здоровья к работам, связанным с движением транспорта, с физическими перегрузками, и к работе в животноводческом комплексе, — говорится в документации от ведомства.
Другое выявленное нарушение касалось бойцов скота. Один из сотрудников, у которого медицинская комиссия выявила противопоказания, продолжал работать на производстве агрокомплекса. Два других бойца — работали без соответствующей сертифицированной одежды.
Роспотребнадзор выявил 12 нарушений в агрокомплексе «Горноуральский» весной 2017 года. О деталях майской проверки в реестре федеральных проверок не сообщается. Известно только то, что целью проверки стало предотвращение в агрокомплексе угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среди и защита прав потребителей.
Росприроднадзор выявил несоответствия при проверке расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО «Агрокомплекс Горноуральский» в апреле 2017-го.
Агрокомплекс в лице представителя предприятия — Петра Лебедева — получил штрафы на общую сумму 23 тысячи рублей за сокрытие или искажение экологической информации. В ходе этой же проверки Росприроднадзор потребовал свинокомплексу получить лицензию на осуществление деятельности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов разведения свиней III–IV класса опасности. По этой причине на предприятие были составлены протоколы об административном правонарушении.
В числе иных нарушений — агрокомплекс реализовал технологию, использование которой может оказать воздействие на окружающую среду, без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Общая сумма штрафов агрокомплексу за невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государственной экологической экспертизы составила 55 тысяч рублей.
Ранее выданные предписания не были выполнены, о чем сообщил Росприроднадзор в январе 2021 года. В частности, агрокомплекс «Горноуральский» не выполнил предписание об устранении нарушения законодательства. Так, требование о прохождении экологической экспертизы было проигнорировано предприятием. Помимо этого, агрокомплекс не получил лицензию на осуществление деятельности, описанную выше.
Согласно документам, агрокомплекс «Горноуральский» превышал ПДК выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух. Предприятие оштрафовали на 90 тысяч рублей и потребовали обеспечить соблюдение установленного норматива предельно допустимых выбросов и «реализовать эффективные мероприятия, направленные на недопущение превышения установленного норматива ПДВ».
Помимо этого у Росприроднадзора были претензии по другим поводам, в частности, по осуществлению учета отходов, рекультивации и производственному контролю за выбросами.
Следующая проверка агрокомплекса «Горноуральский» специалистами Россельхознадзора состоялась в апреле 2018 года. Они выявили, что на трех земельных участках деятельность предприятия привела к порче земли из-за нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимиками. Земельный участок в ведомстве потребовали привести в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, а также выписали штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей.
Еще одно проверка от Россельхознадзора состоялась осенью 2018 года. Специалисты ведомства обнаружили, что руководство агрокомплекса не обеспечивало эффективную дезинфекцию въезжающего и выезжающего транспорта при низких минусовых температурах в ноябре. Это нарушение было предписано устранить.
Свинокомплекс обязали произвести перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016–2017 года с учетом выявленных в ходе проведения проверки нарушений. Предписание об этом Россельхознадзор выдал в январе 2019 года. На предприятии неправильно указывали нормативы, а также не указывали расчет платы по выбросам абразивной пыли в свинарнике. Штраф составил 10 тысяч рублей.
Специалисты Роспотребнадзора также побывали в агрокомплексе летом 2019 года. Они выявили нарушения при проверке личных медицинских книжек: сотрудник убойного цеха работал без медосмотра. Его обязали пройти медицинский осмотр.
Также специалисты ведомства обнаружили, что агрокомплекс «Горноуральский» не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов.
Головы свиные моют в помещении, которое расположено в той части цеха, где проводится опаливание щетины с полутуш и снятие щетины. При этом не исключены перекрестные потоки «чистой» продукции (головы) и «грязной» продукции, т. к. после мытья головы свиные поступают на хранение в холодильную камеру через «грязную» зону (забеловка и съемка шкур (для свиней в шкуре — шпарка, удаление щетины, опалка и очистка туш от остатков щетины), что является нарушением, — сообщалось в документации.
Как напоминали свинокомплексу в Роспотребнадзоре, планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря. Помимо этого, в цеху обнаружили пожелтевшие пятна, отслаивание побелки и покраски, поэтому в производственных помещениях предписали провести ремонт потолков и частей стен.
Персонал агрокомплекса хранил продукция при температуре, выше необходимой. Поэтому рекомендовали обеспечить соблюдение условий хранения замороженной продукции в холодильной камере при температуре -18 градусов, вместо имеющихся на момент проверки -11.
Новая проверка из-за жалоб на слив отходов на поля с нарушением законодательства может ждать агрокомплекс «Горноуральский» в ближайшее время. Зимой 2023 года редакция TagilCity.ru вместе с активистами Горноуральского побывала на полях, о которых идет речь, и обнаружила, что свежий навоз вывозится несколько раз в день при температуре ниже 10°C хотя по закону в такую температуру это делать запрещено. При этом надзорники не стали исследовать почву, сославшись на невозможность взятия проб. Общественники надеются, что пропитанную навозом землю все-такие заберут в лабораторию в ближайшее время.
Кроме того, в марте 2023 года местные жители заподозрили, что один из отстойников агрокомплекса протекает, а это, по их словам, грозит экологической катастрофой. Однако Нижнетагильская природоохранная прокуратура и Россельхознадзор нарушения целостности конструкции не обнаружили, о чем сообщили в официальном ответе.