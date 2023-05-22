76-летнего лысого дедушку два дня ищут в Екатеринбурге

Среди примет мужчины: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-карие глаза. Он лысый. На момент пропажи на нем была надета коричневая ветровка, спортивные штаны синего цвета с белыми лампасами, синяя кофта, черные туфли и темно-серая кепка.



Всех тех, кто знает что-то об этом дедушке, просят позвонить по телефонам: 8 (904) 383 17 48 или 112.