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76-летнего лысого дедушку два дня ищут в Екатеринбурге

22 мая 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 20 мая пропал 76-летний дедушка Анатолий Ячменев.

Он нуждается в медицинской помощи, поэтому критически важно найти его как можно быстрее, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Среди примет мужчины: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-карие глаза. Он лысый. На момент пропажи на нем была надета коричневая ветровка, спортивные штаны синего цвета с белыми лампасами, синяя кофта, черные туфли и темно-серая кепка.

Всех тех, кто знает что-то об этом дедушке, просят позвонить по телефонам: 8 (904) 383 17 48 или 112.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дедушка#Поиск#Пропал#Волонтеры#Происшествия
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