Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире

Молодой человек то бьет свою собаку, то обнимает ее. В комментариях пользователи призывают наказать стримера. На него уже написали заявление в полицию. Предположительно, парня зовут Булат и проживает он на Вагонке. Одна из тагильчанок, посмотревших видео, уже наведывалась с полицией на предполагаемый адрес живодера, но им никто не открыл. На данный момент в Интернете активно распространяют якобы домашний адрес стримера.