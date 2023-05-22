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Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире

22 мая 2023, 08:16
Фото: 1MI
Скриншот с видео Discord

Полиция проверит угрожавшего убить собаку блогера из Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила во время онлайн трансляции на площадке Discord завил подписчикам, что собирается убить свою собаку. На кадрах видно, как молодой человек наносит удары по шее и голове животного.

Молодой человек то бьет свою собаку, то обнимает ее. В комментариях пользователи призывают наказать стримера. На него уже написали заявление в полицию. Предположительно, парня зовут Булат и проживает он на Вагонке. Одна из тагильчанок, посмотревших видео, уже наведывалась с полицией на предполагаемый адрес живодера, но им никто не открыл. На данный момент в Интернете активно распространяют якобы домашний адрес стримера.

На видео отреагировал депутат Законодательного собрания Алексей Свалов. В личном telegram-канале он высказался про ситуацию.

Я сам коренной тагильчанин. Хочу обратиться к начальнику полиции города Нижний Тагил. Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите видео, я думаю, все понятно станет. Прошу провести проверку в отношении этого человека и привлечь его к ответственности, — рассказал Алексей Свалов.

Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу полиции Нижнего Тагила и будет следить за ситуацией.

Напомним, в начале мая в поселке Мартюш под Каменском-Уральским неизвестные привязали собак к дереву и оставили их умирать. Животных спасли волонтеры.

Под Каменском-Уральским волонтеры спасли оставленных живодерами собак
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