Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Молодой человек то бьет свою собаку, то обнимает ее. В комментариях пользователи призывают наказать стримера. На него уже написали заявление в полицию. Предположительно, парня зовут Булат и проживает он на Вагонке. Одна из тагильчанок, посмотревших видео, уже наведывалась с полицией на предполагаемый адрес живодера, но им никто не открыл. На данный момент в Интернете активно распространяют якобы домашний адрес стримера.
На видео отреагировал депутат Законодательного собрания Алексей Свалов. В личном telegram-канале он высказался про ситуацию.
Я сам коренной тагильчанин. Хочу обратиться к начальнику полиции города Нижний Тагил. Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите видео, я думаю, все понятно станет. Прошу провести проверку в отношении этого человека и привлечь его к ответственности, — рассказал Алексей Свалов.
Редакция TagilCity.ru сделала запрос в пресс-службу полиции Нижнего Тагила и будет следить за ситуацией.
Напомним, в начале мая в поселке Мартюш под Каменском-Уральским неизвестные привязали собак к дереву и оставили их умирать. Животных спасли волонтеры.