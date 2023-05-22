Больше 30 человек эвакуированы из дома в Арамили из-за пожара

Напомним, в поселке Ертарский Тугулымского района во время пожара погиб 3-летний мальчик. Пламя уничтожило дом многодетной семьи еще 19 мая. Однако ребенок был обнаружен только утром 21 мая. Все это время полицейские совместно с волонтерами проводили его поиски. Предварительно, причиной пожара стала игра с зажигалкой. Ребенок нашел ее на улице и поджег сено. В результате пламя разгорелось.