Больше 30 человек эвакуированы из дома в Арамили из-за пожара

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Огонь распространялся быстро, так как погода была ветреная, а в том месте плотная застройка. Общая площадь пожара быстро разрослась до 1,5 тысячи квадратных метров.
Данных о пострадавших не поступало. Из дома успели эвакуироваться 36 человек, в том числе семеро детей. Локализовать огонь удалось только к вечеру, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
К 20:49 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводили проливку и разборку сгоревших конструкций.
Напомним, в поселке Ертарский Тугулымского района во время пожара погиб 3-летний мальчик. Пламя уничтожило дом многодетной семьи еще 19 мая. Однако ребенок был обнаружен только утром 21 мая. Все это время полицейские совместно с волонтерами проводили его поиски. Предварительно, причиной пожара стала игра с зажигалкой. Ребенок нашел ее на улице и поджег сено. В результате пламя разгорелось.