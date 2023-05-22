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Больше 30 человек эвакуированы из дома в Арамили из-за пожара

22 мая 2023, 04:34
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Арамили

Многоквартирный дом барачного типа вспыхнул в Арамили днем 21 мая. Сначала загорелись хозпостройки, но затем пламя перекинулось на жилой дом.

Огонь распространялся быстро, так как погода была ветреная, а в том месте плотная застройка. Общая площадь пожара быстро разрослась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Данных о пострадавших не поступало. Из дома успели эвакуироваться 36 человек, в том числе семеро детей. Локализовать огонь удалось только к вечеру, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К 20:49 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводили проливку и разборку сгоревших конструкций.

Напомним, в поселке Ертарский Тугулымского района во время пожара погиб 3-летний мальчик. Пламя уничтожило дом многодетной семьи еще 19 мая. Однако ребенок был обнаружен только утром 21 мая. Все это время полицейские совместно с волонтерами проводили его поиски. Предварительно, причиной пожара стала игра с зажигалкой. Ребенок нашел ее на улице и поджег сено. В результате пламя разгорелось.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Дом#Эвакуация#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Арамиль
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