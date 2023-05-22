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Posted 22 мая 15:25

Published 22 мая 15:25

Modified 22 мая 15:25

Updated 22 мая 15:25

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Две утки в Нижнем Тагиле показали пример соблюдения ПДД для пешеходов

22 мая 2023, 15:25
Фото: 1MI
Утка и селезень показали пример пешеходам, как следует правильно переходить автодорогу. Водоплавающие птицы были замечены в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Заводская — Октябрьской революции.

Утки перешли проезжую часть дороги по пешеходному переходу, рассказали в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

На кадрах видео заметно, что серая утка идет впереди селезня. Перейдя дорогу, птицы пересекли бордюр и продолжили свой путь.

Напомним, недавно в Екатеринбурге сотрудники офиса в бизнес-центре увидели утку, которая пробралась в помещение на четвертом этаже вместе со своими детьми. Семейство посадили в коробку и, отвезя к реке, выпустили их.

Утка с четырьмя детенышами забрела в офис бизнес-центра в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#ПДД#Нижний Тагил#Свердловская область#Утки#Птицы#Животные#Природа#Пешеходы#Пешеходный переход#Дорога#Видео
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