Две утки в Нижнем Тагиле показали пример соблюдения ПДД для пешеходов

Posted 22 мая 15:25
Published 22 мая 15:25
Modified 22 мая 15:25
Updated 22 мая 15:25
Утки перешли проезжую часть дороги по пешеходному переходу, рассказали в группе во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах видео заметно, что серая утка идет впереди селезня. Перейдя дорогу, птицы пересекли бордюр и продолжили свой путь.
Напомним, недавно в Екатеринбурге сотрудники офиса в бизнес-центре увидели утку, которая пробралась в помещение на четвертом этаже вместе со своими детьми. Семейство посадили в коробку и, отвезя к реке, выпустили их.