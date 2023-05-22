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Движение по ж/д переездам будет ограничено в Ивделе

22 мая 2023, 05:00
Фото: 1MI
Движение автомобилей через железнодорожные переезды будет ограничено в Ивделе. В это время на путях будут проводиться ремонты.

Так, движение будет ограничено 22 и 25 мая. В частности, планируется заменить пришедшие в негодность шпалы и скрепления, а также проверить рельсы на наличие дефектов.

22 мая ремонт будет проходить на 4 км перегона Першино-Пыновка. Это пересечение дороги от Ивделя до поселка Лесозавод на улице Рыночной. Движение тут будет осложнено с 09:00 до 17:00.

25 мая работы запланированы на переезде 142 км перегона Першино-Пыновка на пересечении на улице А. Матросова.

Во время работ движение будет осуществляться по половине проезжей части дороги.

#Ирина Кирилова#Переезд#Дороги#Перекрытие#Движение#Транспорт#Свердловская область#Ивдель
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