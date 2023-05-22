Движение по ж/д переездам будет ограничено в Ивделе

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Так, движение будет ограничено 22 и 25 мая. В частности, планируется заменить пришедшие в негодность шпалы и скрепления, а также проверить рельсы на наличие дефектов.
22 мая ремонт будет проходить на 4 км перегона Першино-Пыновка. Это пересечение дороги от Ивделя до поселка Лесозавод на улице Рыночной. Движение тут будет осложнено с 09:00 до 17:00.
25 мая работы запланированы на переезде 142 км перегона Першино-Пыновка на пересечении на улице А. Матросова.
Во время работ движение будет осуществляться по половине проезжей части дороги.