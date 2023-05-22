Posted 22 мая 14:43
Published 22 мая 14:43
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Тагильчанин во время онлайн-трансляции заявил, что собирается убить свою собаку. Также он показал, как собирается это делать, и нанес удары по голове и шее питомца. Позднее он назвал свои слова и действия дурачеством.
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Лесной пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом. Для помощи мирным жителям пожарная дружина собирает добровольцев. Известно, что огнеборцы приехали на место ЧП быстро и начали бороться с возгоранием. Дым от пожара был виден из центра Нижнего Тагила.
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