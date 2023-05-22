TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 14:43

Published 22 мая 14:43

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Дым от пожара накрыл Нижний Тагил, а живодер грозится убить свою собаку

22 мая 2023, 14:43
Фото: Скриншот с видео Discord
Дым от пожара накрыл Нижний Тагил, а живодер грозится убить свою собаку. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 мая.

Тагильчанин во время онлайн-трансляции заявил, что собирается убить свою собаку. Также он показал, как собирается это делать, и нанес удары по голове и шее питомца. Позднее он назвал свои слова и действия дурачеством.

Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
Узнать подробнее

Санкции привели к трудностям в фармацевтическом бизнесе. Некоторые импортные лекарства пропали из аптек, в том числе в Нижнем Тагиле. А так как потребители с опаской доверяют отечественным аналогам, появились проблемы с логистикой и ростом цен на медикаменты.

Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Узнать подробнее

55 нарушений нашли в агрокомплексе «Горноуральский» после проверок за последние шесть лет. Журналисты TagilCity.ru подробно разобрались в надзорных мероприятиях, которые проводились в отношении свинокомплекса.

55 нарушений за 6 лет: итоги проверок в агрокомплексе «Горноуральский» под Тагилом
Узнать подробнее

Лесной пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом. Для помощи мирным жителям пожарная дружина собирает добровольцев. Известно, что огнеборцы приехали на место ЧП быстро и начали бороться с возгоранием. Дым от пожара был виден из центра Нижнего Тагила.

Лесой пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Смог от пожаров и выбросов накрыл Нижний Тагил на прошедшей неделе, а специалисты объявили режим НМУ. Рассказываем о главных экологических события недели с 15 по 21 мая.

Итоги в Нижнем Тагиле: смог над городом и превышение выбросов
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#Дым#Смог#Выбросы#НМУ#Собака#Живодер#Блогер#Агрокомплекс#Аптеки#Лекарства#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Вчера, 09:18
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
Вчера, 13:34
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Сегодня, 07:27
НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая
Сегодня, 04:12
Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:58
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Вчера, 09:32