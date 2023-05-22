Выбросы над Нижним Тагилом 22 мая

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Снова с утра запах дыма и дымка в небе. В воскресенье была плохая видимость, а сегодня горизонтальные полосы смога в стороне над коксохимическим производством ЕВРАЗа, — говорит житель Алтайского микрорайона.
Безветренная погода, которая установилась в понедельник 22 мая, не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Несколько недель в Свердловской области продолжаются лесные пожары, дым от которых накрывает города по всему региону. Превышения ПДК вредных веществ были зафиксированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах.