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Дым столбом: 22 мая в НМУ Нижний Тагил накрыло смогом

22 мая 2023, 03:15
Фото: TagilCity.ru
Выбросы над Нижним Тагилом 22 мая

Смог накрыл Нижний Тагил 22 мая

Утро жителей Нижнего Тагила началось 22 мая с видов на серо-красную дымку, которая повисла над городом. С 17 по 23 мая в городе действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
Снова с утра запах дыма и дымка в небе. В воскресенье была плохая видимость, а сегодня горизонтальные полосы смога в стороне над коксохимическим производством ЕВРАЗа, — говорит житель Алтайского микрорайона.

Безветренная погода, которая установилась в понедельник 22 мая, не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
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Несколько недель в Свердловской области продолжаются лесные пожары, дым от которых накрывает города по всему региону. Превышения ПДК вредных веществ были зафиксированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах.

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#Нижний Тагил#Экология#Дым#Смог#ЕВРАЗ НТМК#Коксохим#Эксклюзив
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