Ежегодная конференция Startup Village пройдет в Москве 24 мая

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
В течение двух дней на площадках Startup Village 2023 будут изучать всевозможные компоненты технологического предпринимательства. В рамках конференции ожидаются презентации стартапов, встречи предпринимателей с инвесторами. Участникам представится возможность обратной связи с экспертами, которые помогут им доработать продукты и идеи. Участие в конференции также обещает уникальные возможности для нетворкинга и приобретения партнерских контактов не только из числа российских компаний, но из числа зарубежных фирм.
Международные сессии конференции Startup Village, организованной в рамках Московской недели предпринимательства, призваны продемонстрировать российским предпринимателям возможности выхода на рынки стран АСЕАН и БРИКС. Здесь ожидается подписание договоров о сотрудничестве между фондом «Сколково» и агентством технологий и инноваций TIA (ЮАР), бразильским муниципалитетом Арагуйаны, компанией Astrolabe, которая обеспечивает софтлендинг для компаний со всего мира в странах Юго-Восточной Азии.
Посетителям Startup Village 2023 также предложат принять участие в мастер-классе по применению генеративного AI. На полях конференции ожидается Startup Bazaar, где более 100 ярких стартапов продемонстрируют свои разработки, конкурс проектов в сфере креативных индустрий с главным призом в миллион рублей, менторские сессии с обратной связью от специалистов фонда «Сколково» и «ДронКонф» – экспозиция технологий беспилотной авиации. В рамках конференции запустят площадку для испытаний роботизированной коммунальной техники.
Сообщается, что турниры по спортивному программированию для студентов и школьников от Федерации спортивного программирования России и корпорации «Синергия», также запланированные в рамках Startup Village, имеют призовой фонд в миллион рублей.
Мероприятие фонда «Сколково» и ВЭБ.РФ будет проводиться при содействии корпорации «Синергия».
Роль информационного партнера взял на себя медиахолдинг 1MI.
Местом проведения конференции станет центральный парк «Сколково». Более подробно ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте.