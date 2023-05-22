Ежегодная конференция Startup Village пройдет в Москве 24 мая

В течение двух дней на площадках Startup Village 2023 будут изучать всевозможные компоненты технологического предпринимательства. В рамках конференции ожидаются презентации стартапов, встречи предпринимателей с инвесторами. Участникам представится возможность обратной связи с экспертами, которые помогут им доработать продукты и идеи. Участие в конференции также обещает уникальные возможности для нетворкинга и приобретения партнерских контактов не только из числа российских компаний, но из числа зарубежных фирм.