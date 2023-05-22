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Гуманитарная помощь из Нижнего Тагила прибыла на фронт

22 мая 2023, 11:13
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Гуманитарная помощь для военнослужащих в зоне СВО, которую отправили из Нижнего Тагила, доставлена бойцам. Всего было собрано несколько тонн необходимых вещей и продуктов.

Военные из 299 танкового полка выразили слова благодарности и сказали, что очень довольны. Они отметили, что все посылки целости и сохранности.

Спасибо всем неравнодушным людям, всем, кто готов быть рядом. Тем, кто помогает делать и фасовать блиндажные свечки, поддерживает финансовыми сборами для закупки необходимых вещей ребятам на СВО. Ваша помощь неоценима. А мы защищали, защищаем и будем защищать, — сказал один из военнослужащих.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что помощь гуманитарная помощь будет оказываться и дальше.

Чтобы знали, в них верят, поддерживают, за ними надежный тыл, — написал мэр в соцсетях.
Гуманитарная помощь отправилась на передовую из Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Общество#Гуманитарная помощь#Фронт#Военные#Нижний Тагил
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