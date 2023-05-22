Гуманитарная помощь из Нижнего Тагила прибыла на фронт

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Военные из 299 танкового полка выразили слова благодарности и сказали, что очень довольны. Они отметили, что все посылки целости и сохранности.
Спасибо всем неравнодушным людям, всем, кто готов быть рядом. Тем, кто помогает делать и фасовать блиндажные свечки, поддерживает финансовыми сборами для закупки необходимых вещей ребятам на СВО. Ваша помощь неоценима. А мы защищали, защищаем и будем защищать, — сказал один из военнослужащих.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что помощь гуманитарная помощь будет оказываться и дальше.
Чтобы знали, в них верят, поддерживают, за ними надежный тыл, — написал мэр в соцсетях.