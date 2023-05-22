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Иномарка влетела в автобус на трассе Пермь-Екатеринбург. Водителю стало плохо

22 мая 2023, 06:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Иномарка влетела в автоюус на трассе Пермь-Екатеринбург

Автобус с пассажирами попал в ДТП с Suzuki на трассе Пермь-Екатеринбург утром 21 мая. Причиной стало то, что водителю иномаркистало плохо за рулем.

В результате водителя иномарки госпитализировали с травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Установлено, что во время поездки водителю 1952 года рождения стало плохо. Он выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус. В результате среди находившихся в автобусе никто не пострадал.

Автобус следовал в Екатеринбург из Красноуфимска. В салоне в момент аварии находились 10 пассажиров. В отношении водителя иномарки возбуждено административное производство за нарушение ПДД или правил использования автомобиля, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью, а также за выезд на встречную полосу.

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#Ирина Кирилова#Авария#Автобус#Водитель#Иномарка#Встречная полоса#ДТП#Свердловская область
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