Иномарка влетела в автобус на трассе Пермь-Екатеринбург. Водителю стало плохо

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В результате водителя иномарки госпитализировали с травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Установлено, что во время поездки водителю 1952 года рождения стало плохо. Он выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус. В результате среди находившихся в автобусе никто не пострадал.
Автобус следовал в Екатеринбург из Красноуфимска. В салоне в момент аварии находились 10 пассажиров. В отношении водителя иномарки возбуждено административное производство за нарушение ПДД или правил использования автомобиля, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью, а также за выезд на встречную полосу.