Иномарка влетела в автобус на трассе Пермь-Екатеринбург. Водителю стало плохо

В результате водителя иномарки госпитализировали с травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Установлено, что во время поездки водителю 1952 года рождения стало плохо. Он выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус. В результате среди находившихся в автобусе никто не пострадал.