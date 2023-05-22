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Инженерные сети для культурно-образоваельного центра в Тагиле построит местная фирма

22 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI
Определен подрядчик, который займется строительством инженерных сетей для детского культурно-образовательного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле.

На электронный аукцион заявилась только одна организация, он признан не состоявшимся. Договор на 26 миллионов рублей генеральный подрядчик МУП «Тагилдорстрой» заключит с ООО «Уралспецтранс».

Провести сети теплоснабжения, канализации и водопровод на улице Тагилстроевская, 2А необходимо к 22 октября текущего года. Согласно документации, для центра будут возведены два корпуса. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

ООО «Уралспецтранс» работает в Нижнем Тагиле с 2013 года, руководитель — Александр Чистюнин. Ранее организация была подрядчиком для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» на сумму 3,1 миллиона рублей. Также этим летом фирма займется капремонтом магистрального водопровода для ООО «Водоканал-НТ».

В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке
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#Евгения Сафина#Закупка#Дети#Центр#Строительство#Водопровод#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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