Почти на полгода с прилавков аптек пропали антибиотики широкого спектра действия: «Амоксиклав», «Аугментин», «Флемоксин». Все они с действующим веществом амоксициллином. Сейчас они уже возвращаются в продажу, но не в том количестве и не с той частотой, как раньше. За время отсутствия также появились и российские варианты препарата. Фармацевты отмечают, что в случае с антибиотиком переход на отечественные аналоги не вызвал каких-либо позитивных или негативных реакций.