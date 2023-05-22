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Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства

22 мая 2023, 04:21
Фото: 1MI
Санкции привели к трудностям в фармацевтическом бизнесе. Последствиями стали сокращение ассортимента импортных препаратов, подозрительное отношение потребителя к новым отечественным аналогам, проблемы с логистикой и высокий рост цен в Тагиле. Как справляются фармацевты, рассказывает TagilCity.ru.

Недоверие к аналогам

Жители Нижнего Тагила за последний год столкнулись с проблемой приобретения некоторых препаратов в аптеках. Кому-то нужны лекарства определенных брендов, несмотря на то, что уже есть аналоги отечественного производства с тем же действующим веществом. Часть пациентов говорит о неэффективности аналогов.

Когда стали вводить новые санкции, пропали многие импортные препараты. Например, препараты для щитовидной железы «L-тироксин Берлин-хеми», производство Германии. Долгое время его не было, и сделали наш российский аналог — «L-тироксин Реневал». Многие покупатели жаловались, говорили, что не помогает. Но выбора не было, покупали. Потом некоторые возвращались и говорили, что импортный, что российский — одинаково хорошо действуют, — рассказывает Евгения Шевелева, фармацевт одной из аптек в Нижнем Тагиле.

Не так давно с фармрынка также начал пропадать «Нурофен» для детей. Многочисленные жалобы на пропажу данного препарата поступали из разных районов города. Доставалось в первую очередь фармацевтам. Люди не всегда понимают, что это не вина продавца, объясняет собеседница редакции.

Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
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Нурофен для детейНурофен для детей
Нурофен для детей
Фото: TagilCity.ru

Появился аналог — «Ибупрофен» российского производства. Единственная странность, что с одним лишь апельсиновым вкусом, несмотря на то, что у многих детей аллергия на цитрусовые. При этом мнения о качестве препарата разделились, что ожидаемо при появлении нового продукта.

Многие мамочки отмечали, что российский аналог ни сколько не помогает. По сравнению с импортным «Нурофеном». Но с этим согласны не все. Люди разделились на два лагеря. Кого-то полностью устроил российский аналог. Сейчас, какое-то время спустя, «Нурофен» снова появляется на полках аптек. Стало легче, — уточняет Евгения Шевелева.

Дефицит или полная нехватка

Почти на полгода с прилавков аптек пропали антибиотики широкого спектра действия: «Амоксиклав», «Аугментин», «Флемоксин». Все они с действующим веществом амоксициллином. Сейчас они уже возвращаются в продажу, но не в том количестве и не с той частотой, как раньше. За время отсутствия также появились и российские варианты препарата. Фармацевты отмечают, что в случае с антибиотиком переход на отечественные аналоги не вызвал каких-либо позитивных или негативных реакций.

Действующее вещество амоксициллинДействующее вещество амоксициллин
Действующее вещество амоксициллин
Фото: TagilCity.ru

Причиной некоторой нехватки тех или иных препаратов не всегда является ограничение со стороны зарубежных компаний. Так называемый искусственный дефицит создается самим потребителем. Люди скупают лекарства в страхе остаться без него, а поставщики не успевают пополнять запасы. Еще одним фактором являются сезонные обострения инфекционных заболеваний.

Как, когда был Covid-19, люди в панике скупали гречневую крупу, туалетную бумагу и тому подобное. Так и с лекарствами. Например, импортные сердечные препараты по поставкам не изменились, но люди заволновались и стали скупать лекарства впрок. Буквально вообще скупать все. Все импортные препараты, которые необходимы, жизненно важные и простые лекарства. Боялись, что все уйдет с рынка, — поясняет ситуацию в аптеках Нижнего Тагила Евгения Шевелева.
Фото: 1MI

Как выросли цены на лекарства в Нижнем Тагиле

Ввод санкций способствовал подорожанию группы противопаразитных препаратов, в списке которых инсектициды и репелленты. Также в Нижнем Тагиле в цене выросли препараты для лечения заболеваний кожи и препараты для лечения урогенитальных органов. И это далеко не весь список.

Причем подорожание оказалось крайне ощутимым. Некоторые позиции выросли на 500-600 рублей, а в других случаях — на 1000 и даже больше. Есть лекарства, цена на которые выросла не сильно относительно других — на 100-200 рублей. Но если перевести рост из рублей в проценты — некоторые товары в аптеках подорожали в разы.

Постепенно некоторые позиции лекарственных препаратов снизились в стоимости, но не все. Что-то из списка необходимых лекарств осталось на уровне после подорожания. А те, что упали в цене, все равно стали дороже относительно цены изначальной.

Так, например, цена на «Джес» — комбинированный гормональный контрацептивный препарат с антиминералокортикоидным и антиандрогенным действием — отпускался по цене в 900 рублей, впоследствии вырос до 1900 рублей, то есть препарат подорожал на 111%, позже цена упала до 1250 рублей, опустившись всего на 34%, но к старой стоимости уже не вернется.

Дальше хуже?

Лекарственные препараты и сопутствующие продукты являются товарами социального спроса и (по-хорошему) санкции к ним не применимы. Но несмотря на это, некоторые иностранные производители перестали поставлять свой продукт, у которого в России есть аналоги. Есть компании, которые свернули производство на территории РФ из-за проблем с логистикой, что привело к дефициту не только лекарственных препаратов.

Так, например, с полок аптек исчезли подгузники для взрослых и урологические прокладки фирмы Hartmann. Несмотря на высокую стоимость, спрос на товары бренда был высокий. На данный момент товары аналогичного качества на российском рынке отсутствуют.

Какие перспективы у фармрынка России

В соответствии с постановлением № 653 на официальном интернет-портале правовой информации РФ в планах начать работу по созданию образцов ключевых лекарственных препаратов и сопутствующих медицинских товаров.

В перспективе, в ближайший год фармацевтическую нишу ждет множество изменений и преобразований.

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