Жительница Асбеста чуть не выпала из окна с годовалым сыном

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Известно, что женщина с ребенком намеренно вышла на карниз. Семья состоит на учете в ПДН, сообщили в региональной полиции. Ранее эту женщину видели в аналогической ситуации в другом месте.
Ребенка также госпитализировали, но в другое медучреждение. У гражданки двое детей – оба мальчика.
В прошлом году у нее забирали детей, но в апреле этого года их вернули их обратно. По факту произошедшего проводится проверка.