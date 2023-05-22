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Жительница Асбеста чуть не выпала из окна с годовалым сыном

22 мая 2023, 10:20
Фото: 1MI
Жительница Асбеста, которая едва ли не выпала из окна со своим годовалым сыном, отправлена в больницу.

Известно, что женщина с ребенком намеренно вышла на карниз. Семья состоит на учете в ПДН, сообщили в региональной полиции. Ранее эту женщину видели в аналогической ситуации в другом месте.

Ребенка также госпитализировали, но в другое медучреждение. У гражданки двое детей – оба мальчика.

В прошлом году у нее забирали детей, но в апреле этого года их вернули их обратно. По факту произошедшего проводится проверка.

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#Асбест#Ребенок#ПДН#Больница#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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