Измени свою жизнь: семейные пары Урала приглашают принять участие в новом проекте

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Клиника счастья. Реалити» станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз. В основе нового шоу лежит идея остроумного и актуального драмеди — своим счастьем нужно заниматься. Героями проекта станут реальные семейные пары, заявившие о желании изменить жизнь, личные и интимные отношения.
Участвовать в шоу могут семейные пары, прожившие вместе 5 лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь. Чаще всего их трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в 3-х в плоскостях физического, психологического и эмоционального здоровья.
«Клиника счастья. Реалити» — это шоу, которое смотрит на семейные отношения комплексно, рассматривая абсолютно все аспекты: секс, чувства, гормональный баланс и многое другое. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям 2 пар разного возраста и социального положения. Важный критерий — участники должны осознавать свое желание изменить свою жизнь.
Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов — медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций. Эти правила помогут им продолжить работу над отношениями. Зрителям же предоставят практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.
Также стало известно, кто будет наставниками героев:
Премьера проекта ожидается уже в этом году в онлайн-кинотеатре KION, который входит в экосистему МТС.