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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

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Измени свою жизнь: семейные пары Урала приглашают принять участие в новом проекте

22 мая 2023, 12:22
Фото: ПАО «МТС» в Свердловской области
Шоу «Клиника счастья. Реалити» с Авророй объявляет на Урале кастинг среди семейных пар. Основанный на сериале «Клиника счастья» проект поможет влюбленным разобраться в проблемах интимной жизни.

«Клиника счастья. Реалити» станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз. В основе нового шоу лежит идея остроумного и актуального драмеди — своим счастьем нужно заниматься. Героями проекта станут реальные семейные пары, заявившие о желании изменить жизнь, личные и интимные отношения.

Участвовать в шоу могут семейные пары, прожившие вместе 5 лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь. Чаще всего их трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в 3-х в плоскостях физического, психологического и эмоционального здоровья.

Фото: ПАО «МТС» в Свердловской области

«Клиника счастья. Реалити» — это шоу, которое смотрит на семейные отношения комплексно, рассматривая абсолютно все аспекты: секс, чувства, гормональный баланс и многое другое. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям 2 пар разного возраста и социального положения. Важный критерий — участники должны осознавать свое желание изменить свою жизнь.

Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов — медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций. Эти правила помогут им продолжить работу над отношениями. Зрителям же предоставят практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.

Также стало известно, кто будет наставниками героев:

  1. психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо,
  2. сексолог, клинический психолог Наталья Романовская,
  3. врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины,
  4. эндокринолог, сексолог, заведующая кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академик РЭА, член Американского общества эндокринологов, д. м. н., профессор Светлана Калинченко.

Премьера проекта ожидается уже в этом году в онлайн-кинотеатре KION, который входит в экосистему МТС.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Общество#Семья#Кастинг#Проект#Шоу#Счастье#Отношения#Психолог
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