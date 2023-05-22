Измени свою жизнь: семейные пары Урала приглашают принять участие в новом проекте

Участвовать в шоу могут семейные пары, прожившие вместе 5 лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь. Чаще всего их трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в 3-х в плоскостях физического, психологического и эмоционального здоровья.