Лесой пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Местные жители рассказали редакции TagilCity.ru, что, увидев пожар, они сразу позвонили 112. Пожарные приехали быстро и начали бороться с возгоранием, дым от которого виден из центра Нижнего Тагила.
У нас «Горняк-3». Пожар на другой стороне реки. В «Горняке-3» пожара вроде как нет. Пожарные сначала приехали к нам, местные показали им дорогу через Шайтанку в тот сад, — рассказала дачница Евгения.
Тем временем пожарная дружина активизируется в чате. Люди приготовились выезжать на в Монзино. Для тушения пожара добровольцы будут использовать ранцы РП-18, которые были закуплены недавно.
Горит лес в районе садов «Горняк 3» и «Рыбак», требуется помощь волонтёров. Пожар уже подбирается к домам! На месте находятся службы, — сообщают добровольцы в чате «Дружина НТ».