Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В начале недели в регионе местами прогнозируются грозы и осадки в виде непродолжительного дождя. Однако к выходным погода в Свердловской области будет без осадков, сообщили метеорологи Уральского гидрометцентра.
Также по ночам будет прохладно. Во вторник температура воздуха в ночное время будет достигать +7... +12 градусов, а в среду +8... +13 градусов.
Метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале рассказал, что в конце недели прогнозируется дневная температура до +35 градусов.
Напомним, 22 мая 2023 года в Свердловской области ожидаются непродолжительные осадки.