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Летняя жара придет в Свердловскую область

22 мая 2023, 06:17
Фото: 1MI

Жаркая погода до +30 градусов придет в Свердловскую область

Повышение температуры воздуха до +30 в Свердловской области ожидается в ближайшие дни.

В начале недели в регионе местами прогнозируются грозы и осадки в виде непродолжительного дождя. Однако к выходным погода в Свердловской области будет без осадков, сообщили метеорологи Уральского гидрометцентра.

Также по ночам будет прохладно. Во вторник температура воздуха в ночное время будет достигать +7... +12 градусов, а в среду +8... +13 градусов.

Метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале рассказал, что в конце недели прогнозируется дневная температура до +35 градусов.

Напомним, 22 мая 2023 года в Свердловской области ожидаются непродолжительные осадки.

Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
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