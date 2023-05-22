Мертвой найдена пропавшая 15-летняя свердловчанка

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Известно, что девушка вечером ушла из дома и не вернулась, а теперь было найдено ее тело. Предварительная причина смерти – суицид, пишет «КП-Екатеринбург».
Все это время школьницу искали правоохранители и волонтеры. Местные жители утверждают, что девушка покончила с собой. В месте с ней такую попытку предприняла и ее подруга, однако вторая школьница выжила.
Погибшая девушка училась в коррекционной школе другого города. Похоронят свердловчанку 23 мая. Следователи разбираются в произошедшем.
Напомним, что ранее был найден мертвым 3-летний мальчик, которого искали после пожара в частном доме. Выяснилось, что он спрятался в горящем доме и заживо сгорел. Опознать его возможно только по ДНК.