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Мертвой найдена пропавшая 15-летняя свердловчанка

22 мая 2023, 10:36
Фото: 1MI
В Слободо-Туринском районе Свердловской области найдена мертвой пропавшая 20 мая девушка. Ей было 15 лет.

Известно, что девушка вечером ушла из дома и не вернулась, а теперь было найдено ее тело. Предварительная причина смерти – суицид, пишет «КП-Екатеринбург».

Все это время школьницу искали правоохранители и волонтеры. Местные жители утверждают, что девушка покончила с собой. В месте с ней такую попытку предприняла и ее подруга, однако вторая школьница выжила.

Погибшая девушка училась в коррекционной школе другого города. Похоронят свердловчанку 23 мая. Следователи разбираются в произошедшем.

Напомним, что ранее был найден мертвым 3-летний мальчик, которого искали после пожара в частном доме. Выяснилось, что он спрятался в горящем доме и заживо сгорел. Опознать его возможно только по ДНК.

3-летний пропавший при пожаре в свердловском поселке мальчик найден мертвым
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#Суицид#Смерть#Тело девушки#Школьница#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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