На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Однако, согласно данным специалистов Свердловскстата, остальные овощи значительно подешевели. Например, свежую капусту можно было приобрести за 31,42 рубля (-66,67%), картофель — за 29,16 рубля (-45,26%), а морковь — за 42,38 рубля (-58,8%).
Подорожание было зафиксировано на говядину и баранину. Килограмм стоил 524,74 рубля (+8,24%) и 629,83 рубля (+3,81%) соответственно. Мороженная рыба обходилась покупателям в 226,36 рубля (+1,06%), литр молока — в 67,1 рубля (+2,69%). Ржаной и пшеничный хлеб прибавили в цене более 2%, до 80 и 89,56 рубля за килограмм.
Немного дешевле, чем годом ранее, свердловчане могли купить крупы, курицу, яйца, сахар, муку, соль и некоторые другие продукты питания.