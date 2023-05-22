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На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

22 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
На 25,7% подорожал лук в Свердловской области с апреля 2022 года по апрель 2023 года. Средняя цена за килограмм составила 65,96 рубля.

Однако, согласно данным специалистов Свердловскстата, остальные овощи значительно подешевели. Например, свежую капусту можно было приобрести за 31,42 рубля (-66,67%), картофель — за 29,16 рубля (-45,26%), а морковь — за 42,38 рубля (-58,8%).

Подорожание было зафиксировано на говядину и баранину. Килограмм стоил 524,74 рубля (+8,24%) и 629,83 рубля (+3,81%) соответственно. Мороженная рыба обходилась покупателям в 226,36 рубля (+1,06%), литр молока — в 67,1 рубля (+2,69%). Ржаной и пшеничный хлеб прибавили в цене более 2%, до 80 и 89,56 рубля за килограмм.

Немного дешевле, чем годом ранее, свердловчане могли купить крупы, курицу, яйца, сахар, муку, соль и некоторые другие продукты питания.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Статистика#Продукты#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив
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