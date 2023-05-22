На 25% подорожал за год репчатый лук в Свердловской области

Подорожание было зафиксировано на говядину и баранину. Килограмм стоил 524,74 рубля (+8,24%) и 629,83 рубля (+3,81%) соответственно. Мороженная рыба обходилась покупателям в 226,36 рубля (+1,06%), литр молока — в 67,1 рубля (+2,69%). Ржаной и пшеничный хлеб прибавили в цене более 2%, до 80 и 89,56 рубля за килограмм.