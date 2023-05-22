На СВО погиб житель Артемовского ГО

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Денис Фазылов был жителем села Покровское. Похоронят его 24 мая в Покровском Центре Досуга (село Покровское, площадь Красных Партизан, 3). Прощальная церемония продлится с 11.00 до 12.00. Об этом сообщает администрация артемовского городского округа.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с ними. Денис Фанисович навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, - сказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что на спецоперации погиб автор песен «Уральских пельменей». Он отправился на спецоперацию в тайне от близких, сказав им, что едет работать на стройку. Не получив от родственника ни письма, ни звонка, они стали искать его. Позднее они узнали, что он погиб на СВО.