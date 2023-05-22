На СВО погиб житель Артемовского ГО

Ранее сообщалось, что на спецоперации погиб автор песен «Уральских пельменей». Он отправился на спецоперацию в тайне от близких, сказав им, что едет работать на стройку. Не получив от родственника ни письма, ни звонка, они стали искать его. Позднее они узнали, что он погиб на СВО.