О плохой видимости на участке ЕКАД предупредили жителей Свердловской области

Posted 22 мая 13:58
Published 22 мая 13:58
Modified 22 мая 14:00
Updated 22 мая 14:00
Об этом жителей Свердловской области предупредили спасатели. Также в период 22-24 мая в большей части населенных пунктов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты обосновывают ее 4 и 5 классами горимости леса.
В связи с этим спасатели напомнили, что в случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.
Также с 17 мая 20:00 до этого же времени 23 мая на территории региона синоптиками прогнозируются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей (безветренность). Поэтому в регионе объявлены НМУ первой степени опасности.