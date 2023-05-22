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Posted 22 мая 13:58

Published 22 мая 13:58

Modified 22 мая 14:00

Updated 22 мая 14:00

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О плохой видимости на участке ЕКАД предупредили жителей Свердловской области

22 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI
Из-за дыма от разгоревшегося природного пожара в районе Северки снижена видимость на дороге ЕКАД. Туманность наблюдается с 52 по 58 км автодороги.

Об этом жителей Свердловской области предупредили спасатели. Также в период 22-24 мая в большей части населенных пунктов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты обосновывают ее 4 и 5 классами горимости леса.

В связи с этим спасатели напомнили, что в случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.

Также с 17 мая 20:00 до этого же времени 23 мая на территории региона синоптиками прогнозируются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей (безветренность). Поэтому в регионе объявлены НМУ первой степени опасности.

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#Елена Озерова#ЕКАД#Видимость#Пожар#Дорога#Дым#Лесной пожар#Природный пожар#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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