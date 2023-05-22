Охранник магазина в Екатеринбурге убил мужчину за попытку украсть бутылку водки

Posted 22 мая 16:51
Published 22 мая 16:51
Modified 22 мая 16:51
Updated 22 мая 16:51
21-летний молодой человек ударил екатеринбуржца по голове кулаком. От удара мужчина упал, пишет Е1.
Когда пострадавший пришел домой, его заметила соседка, которая через некоторое время решила узнать, что с ним случилось. Однако дверь он ей не открывал, и тогда женщина вызвала сотрудников полиции, которые вскрыли дверь квартиры.
Мужчина находился без сознания. Его отвезли в медучреждение, где он скончался. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее гибель пострадавшего. Обвиняемый вину признал.
Напомним, недавно к девяти годам тюрьмы суд приговорил женщину из Нижнего Тагила, которая, будучи пьяной, убила шумного прохожего ночью 7 августа 2020 года.