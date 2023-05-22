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Posted 22 мая 16:51

Published 22 мая 16:51

Modified 22 мая 16:51

Updated 22 мая 16:51

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Охранник магазина в Екатеринбурге убил мужчину за попытку украсть бутылку водки

22 мая 2023, 16:51
Фото: 1MI
Молодой охранник супермаркета в Екатеринбурге убил 41-летнего мужчину, который попытался украсть бутылку водки. Происшествие случилось 17 мая 2023 года.

21-летний молодой человек ударил екатеринбуржца по голове кулаком. От удара мужчина упал, пишет Е1.

Когда пострадавший пришел домой, его заметила соседка, которая через некоторое время решила узнать, что с ним случилось. Однако дверь он ей не открывал, и тогда женщина вызвала сотрудников полиции, которые вскрыли дверь квартиры.

Мужчина находился без сознания. Его отвезли в медучреждение, где он скончался. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело за нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее гибель пострадавшего. Обвиняемый вину признал.

Напомним, недавно к девяти годам тюрьмы суд приговорил женщину из Нижнего Тагила, которая, будучи пьяной, убила шумного прохожего ночью 7 августа 2020 года.

Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в убийстве случайного прохожего
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Магазин#Охранник#Водка#Происшествия
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