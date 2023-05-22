Победители акций от НТЭСК получили в подарок бытовую технику

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Published Сегодня, 08:51
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Абонентам, пожелавшим принять участи в акции «Переходи на электронную квитанцию», необходимо было в период с 20 марта по 20 апреля 2023 года направить заявление на перевод на электронный платежный документ. Участникам акции «Переходи в онлайн» нужно было в период с 3 апреля по 3 мая 2023 года зарегистрироваться в личном кабинете абонента на сайте гарантирующего поставщика или в мобильном приложении «Коммуналка онлайн». Важным для участия условием было отсутствие у клиента задолженности. Победителей определили методом генерации случайных чисел.
19 мая счастливчики получили свои призы. Абонентам из Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского ГО вручили десять наименований бытовой техники: от мультиварок и электромясорубок до аэрогрилей. Призовой фонд составил почти 50 тысяч рублей.
Я теперь точно знаю, что чудеса случаются! Не очень верил в удачу, но убедился, что все реально! Отличные, полезные призы! Спасибо организаторам акции, — поделился радостью один из победителей.
АО «НТЭСК» регулярно проводит розыгрыши ценных призов среди своих абонентов. Например, в начале года в рамках акции «В Новый год — без долгов» разыграли шесть подарочных сертификатов в гипермаркеты номиналом две тысячи рублей каждый. Чтобы не пропустить следующие акции, можно подписаться на группу гарантирующего поставщика в социальных сетях или следить за обновлениями на сайте ntesk.ru.
Лицевые счета победителей: 66200030424, 66200030839, 66200031347, 66200031153, 66200094936, 66200028808, 66200000016, 66200060706, 66200066157, 66200062851.
Реклама. Рекламодатель: АО «НТЭСК». https://ntesk.ru/?erid=LjN8K4RoB