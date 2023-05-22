Победители акций от НТЭСК получили в подарок бытовую технику

Абонентам, пожелавшим принять участи в акции «Переходи на электронную квитанцию», необходимо было в период с 20 марта по 20 апреля 2023 года направить заявление на перевод на электронный платежный документ. Участникам акции «Переходи в онлайн» нужно было в период с 3 апреля по 3 мая 2023 года зарегистрироваться в личном кабинете абонента на сайте гарантирующего поставщика или в мобильном приложении «Коммуналка онлайн». Важным для участия условием было отсутствие у клиента задолженности. Победителей определили методом генерации случайных чисел.