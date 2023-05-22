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Почти два десятка природных пожаров ликвидированы в Свердловской области за сутки

22 мая 2023, 06:12
Фото: 1MI
В Свердловской области за последние сутки удалось потушить 19 лесных пожаров. Их площадь разрослась почти до 4 тысяч гектаров.

По данным на вечер 21 мая, в регионе полыхали 35 пожаров на 3,4 тысячи гектаров. Более десятка взгораний уже локализованы и дальше не распространяются. Угроза для населенных пунктов отсутствует, сообщили в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что уже потушены крупные возгорания в нескольких районах. В частности — в Сухом Логу, Режевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах. Также ликвидировано возгорание и в Алапаевске.

С огнем продолжают бороться 1,2 тысячи человек, а также 240 единиц техники и спецавиация.

Напомним, выжженную лесную территорию в Свердловской области видно на снимках из космоса. На фото отображены темные пятна, показывающие, какие территории выгорели.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Тушение#Ликвидация#Пожарные#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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