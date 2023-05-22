Почти два десятка природных пожаров ликвидированы в Свердловской области за сутки

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По данным на вечер 21 мая, в регионе полыхали 35 пожаров на 3,4 тысячи гектаров. Более десятка взгораний уже локализованы и дальше не распространяются. Угроза для населенных пунктов отсутствует, сообщили в департаменте информполитики региона.
Отмечается, что уже потушены крупные возгорания в нескольких районах. В частности — в Сухом Логу, Режевском, Артемовском, Горноуральском и Гаринском городских округах. Также ликвидировано возгорание и в Алапаевске.
С огнем продолжают бороться 1,2 тысячи человек, а также 240 единиц техники и спецавиация.
Напомним, выжженную лесную территорию в Свердловской области видно на снимках из космоса. На фото отображены темные пятна, показывающие, какие территории выгорели.