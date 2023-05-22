Почти два десятка природных пожаров ликвидированы в Свердловской области за сутки

По данным на вечер 21 мая, в регионе полыхали 35 пожаров на 3,4 тысячи гектаров. Более десятка взгораний уже локализованы и дальше не распространяются. Угроза для населенных пунктов отсутствует, сообщили в департаменте информполитики региона.