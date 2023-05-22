Поджигатель-рецидивист задержан в Екатеринбурге. Он сжег два автомобиля

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Данные о происшествии в полицию поступили 18 мая. Инцидент случился на улице Восточная, 68. От огня пострадали Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat. Они стояли во дворе.
Патрульные сразу прибыли на место. Оказалось, что один из очевидцев успел сделать фото с предполагаемым злоумышленником. По словам мужчины, неизвестный совершил поджог и сразу скрылся. Он был объявлен в розыск. Позднее злоумышленника задержали и доставили в полицию.
36-летний житель села Патруши ранее уже судим за аналогичные деяния. В 2017 году он получил срок за 41 эпизод поджога автомобилей на территории Екатеринбурга и Арамили.
Последние эпизоды были совершены в октябре 2016 года на Химмаше в Екатеринбурге.
Тогда на соседних улицах были подожжены автомобили. Подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном. Объяснить причины он не смог, сославшись на то, что был нетрезв. В результате мужчина получил 5 лет колонии строгого режима. Он вышел на свободу в октябре 2022 года, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он помещен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.