Поджигатель-рецидивист задержан в Екатеринбурге. Он сжег два автомобиля

Тогда на соседних улицах были подожжены автомобили. Подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном. Объяснить причины он не смог, сославшись на то, что был нетрезв. В результате мужчина получил 5 лет колонии строгого режима. Он вышел на свободу в октябре 2022 года, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.