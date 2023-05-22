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Пострадавших в массовом ДТП на Серовском тракте отвезли в другую клинику

22 мая 2023, 03:23
Фото: 1MI
Троих человек, пострадавших в массовой аварии с участием автомобилей, микроавтобуса и фуры на Серовском тракте, перевезли в другое медучреждение.

Свердловчан перевезли из невьянской больницы в екатеринбургскую клинику № 23. Решение о перегоспитализации было принято министром регионального Министерства здравоохранения Андреем Карловым, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Напомним, массовое дорожное происшествие на Серовском тракте случилось 21 мая 2023 года. Было установлено, что причиной ДТП стала плохая видимость из-за смога.

В результате произошедшей аварии пострадало девять человек. Один из них скончался, а троих госпитализировали в медучреждение.

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Авария#Больница#Пострадавшие#Госпитализация#Происшествия#Свердловская область
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