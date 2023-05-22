Пострадавших в массовом ДТП на Серовском тракте отвезли в другую клинику

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Свердловчан перевезли из невьянской больницы в екатеринбургскую клинику № 23. Решение о перегоспитализации было принято министром регионального Министерства здравоохранения Андреем Карловым, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
Напомним, массовое дорожное происшествие на Серовском тракте случилось 21 мая 2023 года. Было установлено, что причиной ДТП стала плохая видимость из-за смога.
В результате произошедшей аварии пострадало девять человек. Один из них скончался, а троих госпитализировали в медучреждение.