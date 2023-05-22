Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Свердловской области

Posted 22 мая 13:26
Published 22 мая 13:26
Modified 22 мая 13:28
Updated 22 мая 13:28
Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» разделили на четыре части 21 мая. Благодаря этому дополнительной безопасностью оснащена тайна голосования.
Части ключа находятся в специальных сейф-пакетах. По завершении голосования, их соединят и состоится подсчет голосов.
На настоящий момент в системе зарегистрировано свыше 2 миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может голосовать.
Голосование состоится и в новых регионах. Предварительное голосование в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдет в двух формах — онлайн и офлайн.