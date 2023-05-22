TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 13:26

Published 22 мая 13:26

Modified 22 мая 13:28

Updated 22 мая 13:28

Изображение материала

Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Свердловской области

22 мая 2023, 13:26
Фото: "Единая Россия"
«Единая Россия» дала старт электронному голосованию. Оно началось в 00.00 по московскому времени 22 мая и закончится 28 мая. Это касается тех регионов, где осенью состоятся выборы. В них входит и Свердловская область.

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» разделили на четыре части 21 мая. Благодаря этому дополнительной безопасностью оснащена тайна голосования.

Части ключа находятся в специальных сейф-пакетах. По завершении голосования, их соединят и состоится подсчет голосов.

На настоящий момент в системе зарегистрировано свыше 2 миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может голосовать.

Голосование состоится и в новых регионах. Предварительное голосование в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдет в двух формах — онлайн и офлайн.

Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Узнать подробнее
Читайте также:
В гордуме Екатеринбурга приняли новую схему выборовОдобрена новая схема выборов в гордуму ЕкатеринбургаВыборы, скандалы, перестановки: чем запомнились депутаты Нижнего Тагила в 2022 году?
#Свердловская область#Выборы#Голосование#Электронное голосование#Политика#Елена Озерова
Подпишитесь
Что там с роддомом? Открытие отделения на Вагонке в Нижнем Тагиле снова перенесли
Вчера, 09:18
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
Вчера, 13:34
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Сегодня, 07:27
НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая
Сегодня, 04:12
Свердловский Минздрав пока не утвердил ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:58
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
Вчера, 09:32