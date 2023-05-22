«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Спортсмены мечтали совершить прыжок с парашютом уже давно и не раз говорили об этом тренеру. Удивительно, некоторые летающие лыжники, покоряющие высокие трамплины на лыжах, все же не отважились на прыжок с парашютом.
Прекрасная мечта. Я подумал, что ее нужно воплотить в жизнь. Созвонился с ДОСААФ, договорились, написали письмо от федерации и организовали поездку. Воскресенье прошло просто отлично, с пользой для дела. Проверили, кто боится, а кто не боится, — поделился с редакцией TagilCity.ru тренер сборной Дмитрий Едомин.
Спортсменка Кристина Прокопьева о прыжке мечтала давно. Признается, что перед самим совершением прыжка ее больше пугало ожидание. Поскольку вес у девушки менее 45 килограммов, ей пришлось прыгать в тандеме, зато с высоты в 2 километра. Остальные прыгали самостоятельно с 1 километра.
Страшнее было самое ожидание. Конечно, прыжок с парашютом и прыжок с трамплина совершенно различаются. Я прыгала с высоты 2 тысячи метров. Это мой первый прыжок, и желание взять высоту выше появилось сразу после приземления. 20 секунд свободного падения, незабываемо и не сравнить ни с чем, — поделилась Кристина с TagilCity.ru.
Летающий лыжник Михаил Пуртов прыгал с парашютом тоже впервые. Из подготовки у атлетов была только часовая теория перед прыжком, тагильские спортсмены с инструктором отрабатывали выход из самолет, а также базовое управление парашютом и приземление. Молодой человек честно признается, что ему было страшно совершить свой первый прыжок с парашютом.
Прыгать было страшно, присутствует страх высоты, хотелось перебороть страх.
Самое страшное было выпрыгнуть из самолета, когда летишь с парашютом, — рассказал Михаил корреспонденту TagilCity.ru.
Добавим, в сборную Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина входят 11 человек. Четверо из них — в составе сборной России — Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Зыков. Ближайшие соревнования на тагильских трамплинах пройдут в начале июля. До этого времени спортсмены проведут время на сборах — Кристина Прокопьева полетит в Сочи, Михаил Пуртов — на Сахалин, Илья Маньков и Дмитрий Зыков будут тренироваться в Нижнем Тагиле. Кроме того, в дальнейшем в Перми спортсмены будут оттачивать навыки в аэродинамической трубе, а затем поедут на тренировочный сбор в Чайковский.