«Проверили, кто боится, а кто — нет»: летающие лыжники Тагила прыгнули с парашютом

Добавим, в сборную Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина входят 11 человек. Четверо из них — в составе сборной России — Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Зыков. Ближайшие соревнования на тагильских трамплинах пройдут в начале июля. До этого времени спортсмены проведут время на сборах — Кристина Прокопьева полетит в Сочи, Михаил Пуртов — на Сахалин, Илья Маньков и Дмитрий Зыков будут тренироваться в Нижнем Тагиле. Кроме того, в дальнейшем в Перми спортсмены будут оттачивать навыки в аэродинамической трубе, а затем поедут на тренировочный сбор в Чайковский.