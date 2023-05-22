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Пьяный водитель в Новоуральске пытался откупиться от инспекторов

22 мая 2023, 11:05
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Инспекторы ГИБДД в Новоуральске задержали водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчина не хотел, чтобы на него был составлен протокол и попытался откупиться.

Инцидент случился 16 мая 2023 года, когда сотрудники ГИБДД на дороге из Новоуральска в Елань остановили машину для проверки документов. Во время общения с 48-летним водителем инспекторы поняли, что у него имеются признаки опьянения.

Тогда инспекторы пригласили мужчину в свой автомобиль, чтобы провести освидетельствование. Однако водитель отказался и стал предлагать 30 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол. Инспекторы отказались, но мужчина настаивал и поместил деньги в карман переднего сидения со стороны пассажира.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ДПС пресекли противоправные действия и задержали мужчину. Материалы по его делу переданы в следственные органы. Кроме того, на него составлен протокол за отказ от медосвидетельствования.

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#Ирина Кирилова#Водитель#ДПС#ГИБДД#Взятка#Происшествия#Новоуральск
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