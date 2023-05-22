Пьяный водитель в Новоуральске пытался откупиться от инспекторов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Инцидент случился 16 мая 2023 года, когда сотрудники ГИБДД на дороге из Новоуральска в Елань остановили машину для проверки документов. Во время общения с 48-летним водителем инспекторы поняли, что у него имеются признаки опьянения.
Тогда инспекторы пригласили мужчину в свой автомобиль, чтобы провести освидетельствование. Однако водитель отказался и стал предлагать 30 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол. Инспекторы отказались, но мужчина настаивал и поместил деньги в карман переднего сидения со стороны пассажира.
Сотрудники ДПС пресекли противоправные действия и задержали мужчину. Материалы по его делу переданы в следственные органы. Кроме того, на него составлен протокол за отказ от медосвидетельствования.