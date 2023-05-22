Пьяный водитель в Новоуральске пытался откупиться от инспекторов

Тогда инспекторы пригласили мужчину в свой автомобиль, чтобы провести освидетельствование. Однако водитель отказался и стал предлагать 30 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол. Инспекторы отказались, но мужчина настаивал и поместил деньги в карман переднего сидения со стороны пассажира.