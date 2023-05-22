Рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге из-за удара по голове ковшом экскаватора

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Мужчина занимался работами, касающихся прокладки магистральных сетей. Уже известно, что мужчина является уроженцем Киргизии 1989 года рождения. Он имеет гражданство РФ, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, смерть не имеет криминала.
По факту произошедшего проверки начали прокуратура и следственный комитет. Планируется выяснить, кто отвечает за технику безопасности на объекте, а также как она соблюдалась. Прокуратура также намерена выяснить, работал ли сотрудник официально.