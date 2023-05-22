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Рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге из-за удара по голове ковшом экскаватора

22 мая 2023, 09:13
Фото: СК по Свердловской области
В Екатеринбурге разнорабочий скончался на строительной площадке. Причиной стал удар ковшом экскаватора по голове. Инцидент случился 22 мая на улице Академика Парина.

Мужчина занимался работами, касающихся прокладки магистральных сетей. Уже известно, что мужчина является уроженцем Киргизии 1989 года рождения. Он имеет гражданство РФ, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, смерть не имеет криминала.

Фото: СК по Свердловской области

По факту произошедшего проверки начали прокуратура и следственный комитет. Планируется выяснить, кто отвечает за технику безопасности на объекте, а также как она соблюдалась. Прокуратура также намерена выяснить, работал ли сотрудник официально.

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#Ирина Кирилова#Рабочий#Погибшие#Смерть#Строительство#Происшествия#Екатеринбург
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