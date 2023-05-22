Разборки со стрельбой произошли в Екатеринбурге

По словам одного из участников произошедшего, он вместе со своим приятелем находился в автомобиле Kia, когда к ним подъехали две иномарки, из которых вышло несколько парней и стали пытаться вытащить друзей из машины, угрожая убийством. Также екатеринбуржец отметил, что у одного из них в руках был пистолет, пишет Е1.