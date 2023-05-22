Разборки со стрельбой произошли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По словам одного из участников произошедшего, он вместе со своим приятелем находился в автомобиле Kia, когда к ним подъехали две иномарки, из которых вышло несколько парней и стали пытаться вытащить друзей из машины, угрожая убийством. Также екатеринбуржец отметил, что у одного из них в руках был пистолет, пишет Е1.
Молодой человек стал уезжать и задел одну из иномарок нападавших. После этого неизвестные стали стрелять и поехали вслед за ними. В результате обстрела пострадали окна автомобиля.
Вскоре к ним подъехали полицейские, которые отвезли всех участников инцидента в отделение. Молодой человек и его друг написали заявление на хулиганов, нападавшие в свою очередь написали заявление на них.
В екатеринбургском УМВД сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.
Напомним, 19 мая 2023 года в Екатеринбурге в одном из жилых дворов два водителя, пытавшиеся разъехаться, ругались между собой, а после один из них начал стрелять из пневматического оружия.