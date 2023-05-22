TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Изображение материала

Разборки со стрельбой произошли в Екатеринбурге

22 мая 2023, 05:17
Фото: 1MI
Между мужчинами произошел конфликт с погоней и стрельбой в Екатеринбурге. Инцидент случился ночью 21 мая 2023 года в районе Уралмаша.

По словам одного из участников произошедшего, он вместе со своим приятелем находился в автомобиле Kia, когда к ним подъехали две иномарки, из которых вышло несколько парней и стали пытаться вытащить друзей из машины, угрожая убийством. Также екатеринбуржец отметил, что у одного из них в руках был пистолет, пишет Е1.

Молодой человек стал уезжать и задел одну из иномарок нападавших. После этого неизвестные стали стрелять и поехали вслед за ними. В результате обстрела пострадали окна автомобиля.

Вскоре к ним подъехали полицейские, которые отвезли всех участников инцидента в отделение. Молодой человек и его друг написали заявление на хулиганов, нападавшие в свою очередь написали заявление на них.

В екатеринбургском УМВД сообщили, что по факту конфликта проводится проверка.

Напомним, 19 мая 2023 года в Екатеринбурге в одном из жилых дворов два водителя, пытавшиеся разъехаться, ругались между собой, а после один из них начал стрелять из пневматического оружия.

Стрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Академическом районе Екатеринбурга произошла стрельбаЖитель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконеРебенок устроил стрельбу из пистолета в школе в Санкт-Петербурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Автомобиль#Конфликт#Инцидент#Стрельба#Хулиганы#Разборки#Полиция#Происшествия
Подпишитесь
Дым столбом: 22 мая в НМУ Нижний Тагил накрыло смогом
Сегодня, 03:15
Из аптек Нижнего Тагила пропадают импортные лекарства
Сегодня, 04:21
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Вчера, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Вчера, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Вчера, 06:39