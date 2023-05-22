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Республика Сербская планирует оплачивать российский газ в рублях

22 мая 2023, 09:15
Глава представительства Республики Сербская в России, Душко Перович, сообщил в интервью РИА "Новости", что республика выразила желание оплачивать поставки российского газа в рублях.

Он отметил, что ежегодно "Газпром" продлевает основной договор, и цена формируется на основе рыночных условий, но по старой формуле, пишет 360tv.ru.

Перович подчеркнул, что переход к оплате в рублях является техническим вопросом. Однако он также указал на трудности с оплатой, связанные с задержками трансфертов через корреспондентские банки.

Кроме того, глава представительства отметил, что Совет министров Боснии и Герцеговины уже согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России. Планируется связать новый трубопровод с газотранспортной системой Сербии. Проект находится в фазе подготовки.

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