Республика Сербская планирует оплачивать российский газ в рублях

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Он отметил, что ежегодно "Газпром" продлевает основной договор, и цена формируется на основе рыночных условий, но по старой формуле, пишет 360tv.ru.
Перович подчеркнул, что переход к оплате в рублях является техническим вопросом. Однако он также указал на трудности с оплатой, связанные с задержками трансфертов через корреспондентские банки.
Кроме того, глава представительства отметил, что Совет министров Боснии и Герцеговины уже согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России. Планируется связать новый трубопровод с газотранспортной системой Сербии. Проект находится в фазе подготовки.