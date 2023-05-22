«Спички детям не игрушка»: о трагедии рассказал отец погибшего мальчика в Ертарском

Напомним, пожар в частном доме, где жила многодетная семья погибшего мальчика, случился 19 мая 2023 года. Супруги в тот день уехали в поселок Тугулым, дома оставались 15-летний подросток и младшие дети. Всего в семье было шестеро детей.