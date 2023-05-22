«Спички детям не игрушка»: о трагедии рассказал отец погибшего мальчика в Ертарском

Posted 22 мая 14:44
Published 22 мая 14:44
Modified 22 мая 14:44
Updated 22 мая 14:44
По словам мужчины, ему трудно говорить о гибели своего сына, пишет Е1.
Спички детям не игрушка, это всё, что я могу сказать, — прокомментировал глава семейства.
Напомним, пожар в частном доме, где жила многодетная семья погибшего мальчика, случился 19 мая 2023 года. Супруги в тот день уехали в поселок Тугулым, дома оставались 15-летний подросток и младшие дети. Всего в семье было шестеро детей.
Один из малышей обнаружил на улице зажигалку и случайно поджег сено. Вспыхнувшее пламя перебросилось на дом.
Старший брат успел спасти двоих детей, но одного найти не смог. Ребенка искали двое суток и в итоге нашли его мертвым 21 мая на месте пострадавшего от огня дома.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.