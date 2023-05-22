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Posted 22 мая 14:44

Published 22 мая 14:44

Modified 22 мая 14:44

Updated 22 мая 14:44

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«Спички детям не игрушка»: о трагедии рассказал отец погибшего мальчика в Ертарском

22 мая 2023, 14:44
Фото: 1MI
Отец трехлетнего мальчика, погибшего во время пожара в свердловском поселке Ертарский, прокомментировал случившееся.

По словам мужчины, ему трудно говорить о гибели своего сына, пишет Е1.

Спички детям не игрушка, это всё, что я могу сказать, — прокомментировал глава семейства.

Напомним, пожар в частном доме, где жила многодетная семья погибшего мальчика, случился 19 мая 2023 года. Супруги в тот день уехали в поселок Тугулым, дома оставались 15-летний подросток и младшие дети. Всего в семье было шестеро детей.

Один из малышей обнаружил на улице зажигалку и случайно поджег сено. Вспыхнувшее пламя перебросилось на дом.

Старший брат успел спасти двоих детей, но одного найти не смог. Ребенка искали двое суток и в итоге нашли его мертвым 21 мая на месте пострадавшего от огня дома.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

Стали известны подробности гибели пропавшего 3-летнего мальчика в свердловском селе
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Дети#Смерть#Ребенок#Пострадавший#СК#Происшествия#Свердловская область#Поселок
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