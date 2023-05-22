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Спортсмены из Тагила стали призерами на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

22 мая 2023, 08:23
Фото: Администрация Нижнего Тагила
На Всероссийских соревнованиях по тхэквондо юные спортсмены из Нижнего Тагила завоевали 2 и 3 место.

Турнир под названием «Кубок Рязанского кремля» состоялся в Рязани. В нем участвовало более 1500 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Город представляли воспитанники спортшколы «Юпитер», которым удалось завоевать две награды — второе и третье место. Так, спортсменка Тарасенко Ульяна взяла «Серебро», а атлет Перезолов Дмитрий — «бронзу».

Готовили спортсменов к состязанию тренеры Небогатова Елена, Выборнова Екатерина и Наговицын Максим.

Отмечается, что ранее в Самаре прошли два турнира — Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ. От Свердловской области выступили воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» и СШОР «Юпитер». В общекомандном зачете они завоевали «бронзу».

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