Спортсмены из Тагила стали призерами на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Турнир под названием «Кубок Рязанского кремля» состоялся в Рязани. В нем участвовало более 1500 сильнейших спортсменов из 56 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Город представляли воспитанники спортшколы «Юпитер», которым удалось завоевать две награды — второе и третье место. Так, спортсменка Тарасенко Ульяна взяла «Серебро», а атлет Перезолов Дмитрий — «бронзу».
Готовили спортсменов к состязанию тренеры Небогатова Елена, Выборнова Екатерина и Наговицын Максим.
Отмечается, что ранее в Самаре прошли два турнира — Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ. От Свердловской области выступили воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» и СШОР «Юпитер». В общекомандном зачете они завоевали «бронзу».