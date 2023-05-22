Спортсмены из Тагила стали призерами на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Город представляли воспитанники спортшколы «Юпитер», которым удалось завоевать две награды — второе и третье место. Так, спортсменка Тарасенко Ульяна взяла «Серебро», а атлет Перезолов Дмитрий — «бронзу».



Готовили спортсменов к состязанию тренеры Небогатова Елена, Выборнова Екатерина и Наговицын Максим.



Отмечается, что ранее в Самаре прошли два турнира — Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ. От Свердловской области выступили воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» и СШОР «Юпитер». В общекомандном зачете они завоевали «бронзу».