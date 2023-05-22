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Стали известны подробности гибели 15-летней школьницы из Туринской Слободы

22 мая 2023, 12:31
Фото: 1MI
Стали известны детали гибели девушки из Туринской Слободы. Ей было 15 лет.

С одним рюкзаком 20 мая школьница ушла из дома и больше не вернулась. Предварительно известно, что она задумала свести счеты с жизнью. Такого же плана придерживалась и ее подруга, которая все же выжила, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным жительницы Туринской Слободы, попытка самоубийства у второй девочки не удалась, поэтому она просто пришла домой и легла спать. О том, где была и что там случилось она никому не рассказала.

Как рассказал местный активист Антон, девушку искало семь поисковиков. Ее тело нашли утром 22 мая. Известно, что вторая девочка уже ходит на занятия в школу.

В СУ СК деталей ЧП не раскрывают. Известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Напомним, что 22 мая свердловчане начали искать лысого дедушку, который вышел из дома и не вернулся. Анатолию Ячменеву 76 лет, он из Екатеринбурга. Поисковики отмечают, что найти его нужно как можно быстрее, так как он нуждается в помощи врачей.

Мертвой найдена пропавшая 15-летняя свердловчанка
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#Елена Озерова#Самоубийство#Девушка#Подруга#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область
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