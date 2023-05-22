Стали известны подробности гибели 15-летней школьницы из Туринской Слободы

Напомним, что 22 мая свердловчане начали искать лысого дедушку, который вышел из дома и не вернулся. Анатолию Ячменеву 76 лет, он из Екатеринбурга. Поисковики отмечают, что найти его нужно как можно быстрее, так как он нуждается в помощи врачей.