Стали известны подробности гибели 15-летней школьницы из Туринской Слободы

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
С одним рюкзаком 20 мая школьница ушла из дома и больше не вернулась. Предварительно известно, что она задумала свести счеты с жизнью. Такого же плана придерживалась и ее подруга, которая все же выжила, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным жительницы Туринской Слободы, попытка самоубийства у второй девочки не удалась, поэтому она просто пришла домой и легла спать. О том, где была и что там случилось она никому не рассказала.
Как рассказал местный активист Антон, девушку искало семь поисковиков. Ее тело нашли утром 22 мая. Известно, что вторая девочка уже ходит на занятия в школу.
В СУ СК деталей ЧП не раскрывают. Известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Напомним, что 22 мая свердловчане начали искать лысого дедушку, который вышел из дома и не вернулся. Анатолию Ячменеву 76 лет, он из Екатеринбурга. Поисковики отмечают, что найти его нужно как можно быстрее, так как он нуждается в помощи врачей.