Стали известны подробности гибели пропавшего 3-летнего мальчика в свердловском селе

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент трагедии родителей дома не было. Они отправились в поселок Тугулым для покупки корма животным. Дети остались со старшим братом — 15-летним подростком. Горелых уточнил, что семья с 6 детьми на учете не состояла, в поле зрения ПДН не попадала.