Стали известны подробности гибели пропавшего 3-летнего мальчика в свердловском селе

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Оказалось, что ребенок нашел зажигалку на улице и поджег сено. Огонь в результате перекинулся на дом. Других детей успел вывести из дома старший брат. После гибели мальчика Следственный комитет возбудил уголовное.
По данным ведомства вечером 19 мая пожарные получили сообщение о возгорании жилого дома в поселке Ертарский. В результате утром 21 мая при проведении поисковых работ на месте сгоревшего дома найдено тело 3-летнего ребенка.
На данный момент проводится опрос свидетелей, а тело погибшего направлено на экспертизу для установления причин смерти.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент трагедии родителей дома не было. Они отправились в поселок Тугулым для покупки корма животным. Дети остались со старшим братом — 15-летним подростком. Горелых уточнил, что семья с 6 детьми на учете не состояла, в поле зрения ПДН не попадала.