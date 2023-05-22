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Стали известны подробности гибели пропавшего 3-летнего мальчика в свердловском селе

22 мая 2023, 03:50
Фото: СК по Свердловской области
Подробности гибели трехлетнего Степы Елагина в поселке Ертарский Тугулымского района раскрыли сделователи. Несколько дней его искали, но тело было обнаружено 21 мая утром.

Оказалось, что ребенок нашел зажигалку на улице и поджег сено. Огонь в результате перекинулся на дом. Других детей успел вывести из дома старший брат. После гибели мальчика Следственный комитет возбудил уголовное.

По данным ведомства вечером 19 мая пожарные получили сообщение о возгорании жилого дома в поселке Ертарский. В результате утром 21 мая при проведении поисковых работ на месте сгоревшего дома найдено тело 3-летнего ребенка.

На данный момент проводится опрос свидетелей, а тело погибшего направлено на экспертизу для установления причин смерти.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент трагедии родителей дома не было. Они отправились в поселок Тугулым для покупки корма животным. Дети остались со старшим братом — 15-летним подростком. Горелых уточнил, что семья с 6 детьми на учете не состояла, в поле зрения ПДН не попадала.

Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
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#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Пожар#Происшествия#Свердловская область
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