Суд оставил под арестом бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина

Малик Гайсин был арестован в марте 2023 года. Он обвиняется в использовании своего положения вопреки законным интересам организации, в которой он выполняет управленческие функции, с выгодой для себя или нанесением вреда другим лицам. По данной статье Гайсину грозит до 10 лет лишения свободы.