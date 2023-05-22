Суд оставил под арестом бизнесмена из Екатеринбурга Малика Гайсина

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Так, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 4 мая продлил домашний арест Гайсину до 25 мая включительно. После рассмотрения доводов по апелляции судья Свердловского областного суда постановил оставить решение без изменений, пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Малик Гайсин был арестован в марте 2023 года. Он обвиняется в использовании своего положения вопреки законным интересам организации, в которой он выполняет управленческие функции, с выгодой для себя или нанесением вреда другим лицам. По данной статье Гайсину грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению следствия, Гайсин, находясь в должности главы «Исети», выдал займы подконтрольным компаниям. Это причинило ущерб предприятию на 333 миллиона рублей.