Свердловский губернатор дал поручения по профилактике лесных пожаров

Posted 22 мая 13:57
Published 22 мая 13:57
Modified 22 мая 13:59
Updated 22 мая 13:59
Главам муниципалитетов он дал задание – организовать патрули в лесопарковых зонах в особенности тех, которые популярны среди охотников и рыбаков, сообщает департамент информационной политики региона.
Патрулировать территории должны общественные деятели и добровольцы. О точках сбора волонтеров необходимо информировать местных жителей — сделать это можно через интернет и СМИ.
Также губернатор распорядился, чтобы постоянно публиковались сведения о текущей обстановке с пожарами, о нарушениях противопожарного режима, прогноз по дальнейшей обстановке. О проделанной работе главы должны будут отчитаться перед вышестоящими властями.