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Posted 22 мая 13:57

Published 22 мая 13:57

Modified 22 мая 13:59

Updated 22 мая 13:59

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Свердловский губернатор дал поручения по профилактике лесных пожаров

22 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI
В Свердловской области даны поручения по профилактике природных пожаров. Так распорядился глава региона Евгений Куйвашев.

Главам муниципалитетов он дал задание – организовать патрули в лесопарковых зонах в особенности тех, которые популярны среди охотников и рыбаков, сообщает департамент информационной политики региона. 

Патрулировать территории должны общественные деятели и добровольцы. О точках сбора волонтеров необходимо информировать местных жителей — сделать это можно через интернет и СМИ.

Также губернатор распорядился, чтобы постоянно публиковались сведения о текущей обстановке с пожарами, о нарушениях противопожарного режима, прогноз по дальнейшей обстановке. О проделанной работе главы должны будут отчитаться перед вышестоящими властями.

Лесой пожар разгорелся близ садов «Горняк-3» и «Рыбак» под Нижним Тагилом
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