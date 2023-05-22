Так, сначала пособие выплачивали на детей в возрасте с 7 до 15 лет. Сейчас адресатами выплаты являются учащиеся 1–11-х классов средней общеобразовательной школы. Сумма выплаты тоже менялась из года в год, пока в 2018 году не было принято решение о ее ежегодной индексации исходя из роста потребительских цен. Так, в 2023 году сумма пособия составляет 33 (тридцать три) тысячи рублей.