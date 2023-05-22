Posted 22 мая 16:49
Published 22 мая 16:49
Modified 22 мая 16:49
Updated 22 мая 16:49
В родительских чатах и на форумах активно обсуждают новость о выплате в 30 тысяч рублей, которая положена некоторым категориям льготников для организации детского летнего оздоровительного отдыха. Выяснили, что это за пособие и кому оно предназначено.
Адресатами выплаты являются дети военнослужащих — участников чеченского вооруженного конфликта. Речь идет о павших в боях солдатах и офицерах, а также тех, кто пропал без вести или получил тяжелые увечья, приведшие к инвалидности. В их числе и те военнослужащие, кто служил по призыву, и те, кто проходил военную службу по контракту в ОВД (органах внутренних дел) и других силовых ведомствах.
Денежное пособие на отдых детей вышеназванной категории военных стали выплачивать еще двенадцать лет назад (в 2011 году), поэтому эта выплата не новая. Просто в силу того, что круг ее получателей не так широк, знают о ней немногие. Со временем в правила получения пособия вносились некоторые изменения.
Так, сначала пособие выплачивали на детей в возрасте с 7 до 15 лет. Сейчас адресатами выплаты являются учащиеся 1–11-х классов средней общеобразовательной школы. Сумма выплаты тоже менялась из года в год, пока в 2018 году не было принято решение о ее ежегодной индексации исходя из роста потребительских цен. Так, в 2023 году сумма пособия составляет 33 (тридцать три) тысячи рублей.
Как ее можно потратить? Назначение выплаты — это оздоровительный отдых детей, поэтому средства можно направить на организацию активного и полезного досуга ребенка в летние каникулы. Это может быть покупка путевки в оздоровительный лагерь, поездка на море или увлекательное путешествие по историческим достопримечательностям. Заявители (ими могут стать родители и другие члены семьи, а также опекуны) могут распоряжаться деньгами по желанию несовершеннолетнего. Отчета о выплате ведомство не требует.
Оформить выплату следует в Социальном фонде России (СФР). Обратиться в ведомство можно лично, посетив один из клиентских пунктов региона, или через МФЦ. И в том и в другом случае необходимо написать заявление и приложить необходимый пакет документов. Через пять рабочих дней ведомство принимает решение в отношении заявления. Также все желающие могут оформить выплату через портал «Госуслуги». В этом случае ответ приходит в личный кабинет заявителя.
Что касается других льгот, касающихся детского отдыха, то в Нижнем Тагиле малоимущие граждане могут претендовать на частичную компенсацию стоимости путевки в оздоровительный лагерь для ребенка в возрасте до 18 лет.