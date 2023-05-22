Труп пенсионерки обнаружен на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Сразу вызвали скорую помощь и полицию. Она долго лежала, пока мы ждали. Все это время рядом с ней сидел неизвестный мужчина, — сообщил TagilCity.ru один из очевидцев.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых факт происшествия подтвердил. По его словам, личность умершей была оперативно установлена.
Это женщина 1962 г. р. По имеющимся предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Вероятно, женщина скончалась от заболевания, — сообщил TagilCity.ru Валерий Горелых.
В пресс-службе СК по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. Правоохранители уже осмотрели место происшествия. Проводится опрос очевидцев.
Тело умершей направлено на вскрытие для установления точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков, указывающих на криминал, нет, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.