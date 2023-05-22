В ГД РФ оценили инициативу о введении 6-дневной рабочей недели

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Он отметил, что в России уже некоторые компании работают в таком режиме, исходя из поставленных государством задач.
NEWS.ru пишет, Нилов призвал не забывать о разговорах о введении четырехдневной рабочей недели, которые ведутся уже несколько лет. По его словам, выбирая из двух предложенных форматов он бы остановился на четырехдневке при условии сохранения производительности труда и доходов россиян.
“Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно, — отметил Нилов.
Ярослав Нилов добавил, что снижать продолжительность рабочей недели нужно естественным путем, поскольку достичь баланса рынок должен самостоятельно. По его мнению, внешнее вмешательство может привести к тому, что рынок начнет лихорадить.
Напомним, ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась с инициативой ввести шестидневную рабочую неделю. Авторы считают, что таким образом можно будет достичь поставленных главой государства задач.