В ГД РФ оценили инициативу о введении 6-дневной рабочей недели

“Наконец, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно, — отметил Нилов.