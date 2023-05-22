В Ирбите объявлен траур по четырем погибшим на СВО

Все четверо посмертно награждены орденами Мужества по указу президента. Известно, что в зону СВО они отправились осенью 2022 года. У каждого дома остались родные и друзья.



Глава города Николай Юдин решил объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим. В этот же день в ДК им. В.К Костевича с 12.00 до 14.00 состоится прощание с военными.

