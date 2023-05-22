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В Ирбите объявлен траур по четырем погибшим на СВО

22 мая 2023, 09:20
Фото: 1MI

На СВО погибли четыре жителя Ирбита

В Ирбите состоится прощание сразу с четырьмя мужчинами, которые погибли на спецоперации.

Они скончались при выполнении боевого задания под Бахмутом 16 мая.  Погибшие - Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников, сообщили в администрации.

Фото: Администрация Ирбита

Все четверо посмертно награждены орденами Мужества по указу президента. Известно, что в зону СВО они отправились осенью 2022 года. У каждого дома остались родные и друзья.

Глава города Николай Юдин решил объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим. В этот же день в ДК им. В.К Костевича с 12.00 до 14.00 состоится прощание с военными.

На СВО погиб житель Артемовского ГО
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#Елена Озерова#Траур#Военные#СВО#Ирбит#Погибли#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область
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