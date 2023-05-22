В Ирбите объявлен траур по четырем погибшим на СВО

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Они скончались при выполнении боевого задания под Бахмутом 16 мая. Погибшие - Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников, сообщили в администрации.
Все четверо посмертно награждены орденами Мужества по указу президента. Известно, что в зону СВО они отправились осенью 2022 года. У каждого дома остались родные и друзья.
Глава города Николай Юдин решил объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим. В этот же день в ДК им. В.К Костевича с 12.00 до 14.00 состоится прощание с военными.