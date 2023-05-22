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В Краснотурьинске женщина-водитель скончалась в ДТП

22 мая 2023, 09:52
Фото: 1MI
В результате аварии на 8 км трассы Карпинск – поселок Кытлым под Краснотурьинском водитель машины «ВАЗ – 2114», совершая разворот, врезалась в «Мazda RX8», который двигался попутно.

В результате скончалась 31-летняя женщина-водитель отечественного авто. Она была жительницей Серова. Женщина скончалась еще до приезда скорой, сообщает «Патрульный участок».

Водитель иномарки не травмировался. На момент происшествия оба были пристегнуты.

По словам водителя Mazda, он решил покататься на скорости 100-110 км в час. А женщина на ВАЗе стала совершать неожиданный разворот и он не успел среагировать – начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не получилось.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Женщина#Водитель#Смерть#Происшествия#Свердловская область
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