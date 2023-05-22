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В мэрии Екатеринбурга обосновали стоимость общественных туалетов

22 мая 2023, 10:57
Фото: 1MI
В администрации Екатеринбурга рассказали, почему общественные туалеты, которые будут работать только в теплое время года, обошлись им именно в такую сумму.

Ранее чиновники объявили конкурс на изготовление и установку восьми кабинок. Каждая из них оценена в 3,85 миллиона рублей, пишет Е1.

По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, такая цена сложилась из-за особой конструкции кабинок. Ведь они антивандальные и полностью из металла. Внутри расположена прочная сантехника.

Там есть вода, есть раковина. Они должны понравиться горожанам, и важно, что их не будут портить, - отметила Тамара Благодаткова.

Общественные туалеты будут работать в центре города в летний период - до осени, затем из уберут. Появятся они на этих же местах следующим летом.

По словам чиновников, горожане регулярно просили установить новые общественные туалеты. Работа над этим ведется с 1 мая.

Общественные туалеты за 31 миллион рублей появятся в центре Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Туалет#Кабины#Общественный туалет#Общество#Свердловская область#Екатеринбург
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