В мэрии Екатеринбурга обосновали стоимость общественных туалетов

В администрации Екатеринбурга рассказали, почему общественные туалеты, которые будут работать только в теплое время года, обошлись им именно в такую сумму.

Ранее чиновники объявили конкурс на изготовление и установку восьми кабинок. Каждая из них оценена в 3,85 миллиона рублей, пишет Е1. По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, такая цена сложилась из-за особой конструкции кабинок. Ведь они антивандальные и полностью из металла. Внутри расположена прочная сантехника. Там есть вода, есть раковина. Они должны понравиться горожанам, и важно, что их не будут портить, - отметила Тамара Благодаткова. Общественные туалеты будут работать в центре города в летний период - до осени, затем из уберут. Появятся они на этих же местах следующим летом. По словам чиновников, горожане регулярно просили установить новые общественные туалеты. Работа над этим ведется с 1 мая. Общественные туалеты за 31 миллион рублей появятся в центре Екатеринбурга Узнать подробнее