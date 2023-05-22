В мэрии Екатеринбурга обосновали стоимость общественных туалетов

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ранее чиновники объявили конкурс на изготовление и установку восьми кабинок. Каждая из них оценена в 3,85 миллиона рублей, пишет Е1.
По словам председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой, такая цена сложилась из-за особой конструкции кабинок. Ведь они антивандальные и полностью из металла. Внутри расположена прочная сантехника.
Там есть вода, есть раковина. Они должны понравиться горожанам, и важно, что их не будут портить, - отметила Тамара Благодаткова.
Общественные туалеты будут работать в центре города в летний период - до осени, затем из уберут. Появятся они на этих же местах следующим летом.
По словам чиновников, горожане регулярно просили установить новые общественные туалеты. Работа над этим ведется с 1 мая.