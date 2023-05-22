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Posted 22 мая 13:39

Published 22 мая 13:39

Modified 22 мая 13:41

Updated 22 мая 13:41

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В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать фасад Нижних провиантских складов

22 мая 2023, 13:39
Фото: 1MI
Подрядчика на разработку документации для реставрации фасада Нижних провиантских складов на улице Уральская, 2А ищет МБУ «Нижнетагильский музей-заповедник „Горнозаводской Урал“». Здание является региональным объектом культурного значения.

Кирпичное одноэтажное здание с подвалом было построено в 1917 году. Сейчас оно находится в ведомстве музея «Горнозаводской Урал». На работы выделено 1,7 миллиона рублей.

Разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, а именно на ремонт и реставрацию фасадов, необходимо в течение 180 дней.

Архитектурные решения не должны нарушать историко-архитектурный облик здания, а проектные — соответствовать всем нормативным документам. Для ремонта будут применяться современные и экологически чистые материалы.

Строители проведут гидроизоляцию фундаментов и стен подвала, отреставрируют оконные рамы с сохранением исторической формы, рисунка и цвета. После ремонта фасадов также сохранится их декоративное убранство.

Заключенный контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 мая.

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