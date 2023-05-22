В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать фасад Нижних провиантских складов

Posted 22 мая 13:39
Published 22 мая 13:39
Modified 22 мая 13:41
Updated 22 мая 13:41
Кирпичное одноэтажное здание с подвалом было построено в 1917 году. Сейчас оно находится в ведомстве музея «Горнозаводской Урал». На работы выделено 1,7 миллиона рублей.
Разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, а именно на ремонт и реставрацию фасадов, необходимо в течение 180 дней.
Архитектурные решения не должны нарушать историко-архитектурный облик здания, а проектные — соответствовать всем нормативным документам. Для ремонта будут применяться современные и экологически чистые материалы.
Строители проведут гидроизоляцию фундаментов и стен подвала, отреставрируют оконные рамы с сохранением исторической формы, рисунка и цвета. После ремонта фасадов также сохранится их декоративное убранство.
Заключенный контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 мая.